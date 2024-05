En Xalapa también habrá marcha de la "marea rosa" el próximo domingo

En Xalapa y nueve ciudades más del estado de Veracruz están convocando para sumarse a la marcha nacional el próximo domingo 19 de mayo organizada por la "marea rosa".

¿Cuándo iniciará la marcha organizada por la "marea rosa" en Xalapa?

De acuerdo con Jorge Emilio Vázquez San Gabriel, coordinador estatal del Poder Ciudadano, en la capital del estado saldrá del Teatro del Estado hacia la Plaza Lerdo a las 10:00 horas y que se está convocando a los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México y por Veracruz.

Expuso que este domingo volverán a pintar de rosa las calles y las plazas del país pues la "marea rosa" no se detiene ante nada ni ante nadie.

"El 13 de noviembre del 2022 tomamos las calles para defender nuestra democracia. El INE no se toca. El 26 de febrero del 2023 volvimos a salir a defender la justicia. Las instituciones no se tocan. El 18 de febrero de este año marchamos una vez más en todo el país, nuestra exigencia fue una y directa, el voto libre no se toca".

Por ello, reiteró que este 19 de mayo volverán a "inundar las calles" y las plazas con todo el poder de los ciudadanos.

"Son ya hasta este momento más de 80 ciudades en todos los rincones de la patria donde las y los ciudadanos libres saldremos a defender nuestra república. El 19 de mayo inicia la gran marcha hacia las urnas de las mujeres y los hombres libres de México. Es una marcha por la democracia, por la justicia y por la libertad. Queremos un México libre y democrático".

Por ello llamó a que el próximo 2 de junio todas y todos salgan a votar con alegría, "vamos a votar a nuestro querido México y a salvarlo de las garras de la tiranía. Que nadie se quede en sus casas, esta es la hora de la ciudadanía porque hoy la historia la escribimos nosotros".

Explicó que aunque en el caso de Xalapa la marcha saldrá del Teatro del Estado a la Plaza Lerdo, algunas personas que por alguna incapacidad física o de salud o adultos mayores esperan ya en el centro porque no pueden marchar.

¿En qué otras zonas de Veracruz habrá marcha por la "marea rosa"?

Se espera que haya marchas también en Tuxpan, Poza Rica, Veracruz Puerto, Córdoba, Orizaba, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos, Perote y Coatepec.

"La última marcha en la que estuvimos fueron un poco más de 8 mil personas a pesar del clima en el caso de Xalapa. Pero en la penúltima fueron más de 14 mil 800 personas de acuerdo a los reportes oficiales de Protección Civil y Tránsito Municipal. Esperemos que en esta ocasión sean muchas más".

Por su parte, Uriel Flores del Frente Cívico Nacional, dijo que la movilización de este 19 tiene una característica nueva, pues se está invitando a los candidatos opositores, por lo que en el el Zócalo de la Ciudad de México van a participar Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada.

"En el caso de Veracruz está todavía pendiente, pero sí se está invitando a los candidatos. Es decir, es una marcha ciudadana no partidista, pero no neutral, no apolítica. Es una marcha que se define con la coalición que está defendiendo la democracia y que está defendiendo a las instituciones", abundó.