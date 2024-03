Necesario hacer efectiva la no reelección en todos los niveles y cargos para no caer en excesos: Manuel Huerta

Es necesario hacer efectiva la no reelección en todos los niveles y cargos para no caer en excesos, pero también la revocación de mandato y el voto masivo para lograr mayorías legislativas que permitan la transformación, afirmó el candidato al Senado de la República por la coalición “Sigamos haciendo Historia” Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

“Llevar a la máxima la consigna de sufragio efectivo no reelección, no nada más para el presidente como Andrés lo demostró, acuérdense que hace tiempo decían que se quiere reelegir, que Venezuela, que Cuba, todo eso que la gente dice es pura vacilada. Sufragio efectivo no reelección en todos los niveles, que nadie se plantee las reelecciones”, subrayó.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, candidato al Senado de la República por la coalición “Sigamos haciendo Historia” / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Sostuvo que, si actualmente existe esa posibilidad de reelegirse en algunos cargos, es porque la ley y los partidos lo permiten, pero el plan que él apoya sería que no se permita más, lo mismo que reducir el número de participación requerido para que el resultado de la consulta de revocación de mandato sea válido.

Y es que remarcó que las carreras legislativas no son necesariamente en el mismo cargo, “es un exceso en el país de una democracia que se logra con la Revolución y que acaban con don Porfirio pero dejan a doña Porfiria”.

“A mí me genera mucho gusto que estemos planteando reducir el tema de la revocación de mandato a que disminuya la parte vinculatoria, esto lo aprobaron, hay que bajarlo para que a la mitad de cualquier gobierno al pueblo se le pregunte, continúa o lo mandamos al rancho del presidente y que la gente decida si continúa o no continua, nos hubiéramos evitado muchos problemas”.

Tras remarcar que lleva 44 años de lucha y que es muestra de que no le gustan las cosas sencillas sino lo complicado, dijo que los 100 puntos planteados como promesas de la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, incluye a los senadores y diputados federales pues se requiere de un poder legislativo “transformador de la constitución”.

Es decir, añadió, de una mayoría legislativa que permita que a través de 18 reformas constitucionales y 2 a las leyes secundarias, se ajuste a la constitución a regresarle su carácter nacionalista, social y representativo por lo que el pueblo de México ha luchado por todos estos siglos.

Otro planteamiento son las becas para todos los niños, pues el gobierno actual logró atender a 5 millones de familias de 21 millones que existen solicitando las becas, pero ahora se les dará desde preescolar hasta la preparatoria y se fortalecerán las becas y matrículas universitarias.

“Las 200 escuelas Benito Juárez que se hicieron, a diferencia de los que otros piensan, ha ayudado a aligerar la matrícula; tan solo en Veracruz son 22 escuelas Benito Juárez, unas ya hasta están sacando egresados y que en promedio tendrán alrededor de mil alumnos, ya son una matrícula que en Veracruz no atiende ya ninguna otra universidad, entonces es necesario este tipo de aperturas como Claudia lo va a mantener con las 300 mil matrículas que ofrece a través del sistema de la universidad Benito Juárez”.

Huerta Ladrón de Guevara expuso que este plan ya se había presentado y buscaba disminuir el gasto electoral haciendo una reducción de diputados y senadores, así como regidores en el municipio “que no ayudan mucho”, lo mismo que disminuir el dinero que se le da a los partidos políticos.

“Estamos convencidos de que, si se liberan recursos para qué tener un INE y un OPLE si podemos tener una sola estructura electoral, hay formas de reducir costos de los privilegios que también algunas áreas tienen, el Poder Judicial ha quedado claro que tienen fideicomisos que pagaban una serie de privilegios que no tenía nada. Es una serie de reformas que van a permitir hacer mejor las cosas, son reformas a la constitución y por eso el plan de los 100 puntos de Claudia va embonado con los planes de reforma constitucional”.

Para ello, dijo, se requiere de una campaña que no nada más llame a votar por la representante del Poder Ejecutivo, donde a su decir, ya se tienen 30 puntos de ventaja, sino también por los representantes del Poder Legislativo.

“Ahí no vamos mal, ahora en el país y en Veracruz estamos muy arriba de nuestros opositores tanto en el senado como en las cámaras, traemos dos dígitos de ventajas, entonces nosotros estamos acelerando el contacto con la gente para decirles ‘no nos confiemos’ porque a pesar de que estamos arriba en las encuestas, necesitamos un voto masivo para lograr mayorías legislativas que permitan la transformación”.





Plan de Seguridad

Sobre plan de seguridad, dijo que éste está fundado en hechos y recordó que la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, logró disminuir en Ciudad de México tres delitos que no se pueden falsear como son los homicidios dolosos, los robos de los autos y los de alto impacto.

“Y en los tres niveles en la Ciudad de México, Claudia logró reducir más del 50 por ciento. A nivel nacional incluido Veracruz, está debajo de la media nacional y estamos a un 20 por ciento de la reducción de esos delitos, hasta los adversarios lo reconocen o a los críticos de los medios que opinan están reconociendo que en efecto se logró eso”.

Sin embargo, admitió que falta mucho por hacer sobre todo en temas como la desaparición de personas, lo que a su decir están relacionados con la prevención.

“Por eso la ruta por la paz que planeta Claudia es muy importante, se tiene que ser honesto en el tema de la seguridad y acabar con la impunidad, eso es algo que es vital, mientras no se acabe la impunidad, mientras no tengamos autoridades que se manejen con honestidad, por eso la reforma alcanza hasta una reforma al Poder Judicial. Se quiere mucha prevención, el plan no solo es la honestidad y acabar con la impunidad, el plan tiene que ver también con usar la inteligencia, la coordinación, fomentar que las áreas de combate al delito amplíen sus capacidades”, añadió.

De ahí que dijo, la coordinación con las fiscalías se vuelve clave, en lo que se logra darle más herramientas a la Guardia Nacional y que los estados y municipios entren a jugar el rol que se requiere en materia de prevención.

Todas las transformaciones han enfrentado dos bandos

“Hay dos rutas, esto ha sido histórico, nunca había tenido la claridad que hoy tiene, todas las transformaciones han enfrentado dos bandos, los liberales y los conservadores, así fue la independencia, la revolución y cuando la confrontación se ha dado (...) nosotros no hemos por suerte tener que recurrir a ello, al contrario, amor y paz y mucha la idea de abrazos y no balazos, aunque a algunos les duela porque hemos logrado un cambio pacífico por la vía electoral”.

Sostuvo que esto es contundente porque la gente mayoritariamente, el 70 por ciento de la población cuando menos, opina que la transformación continúe, incluso dijo que la victoria moral del movimiento y el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que hasta la oposición defiende lo que antes criticaba como los programas sociales. “Que ellos estén agarrando la bandera y hasta digan ‘con mi sangre voy a hacerlo’ es una victoria cultural y eso la gente lo sabe”.

Expuso que no nada más luchan por el bienestar del pueblo sino por libertades y más democracia, “y las libertades también es que si alguien no está de acuerdo pues se manifiesta y lo haga en contra, allá ellos, nosotros decimos que el que quiera votar por sus verdugos que con su pan se lo coma, pero la verdad son la minoría porque la gente se dio cuenta que estos gobiernos no los ayudaron”.