Notarías de Veracruz darán fe de hechos durante la jornada electoral

Este día los 260 notarios que tienen registro en Veracruz prestarán sus servicios de las 8:00 a las 20:00 horas para atender requerimientos de ciudadanos, representantes de partidos políticos e incluso de las autoridades para atender certificaciones o fe de hechos señaló Daniel Cordero Gálvez, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz.

En entrevista, realizada en el inicio de la jornada electoral a cargo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) indicó que a la fecha no se cuenta con alertas o actos que pudieran significar un acto de riesgo para los notarios.

"La verdad no hay ninguna zona en específico en la que se tengan estas medidas, a lo largo y ancho del estado ya estamos listos para atender. No hay un tema en específico, pueden ser (la solicitud) en Xalapa, Veracruz, Orizaba, Córdoba, Poza Rica, Coatzacoalcos, no tenemos un tema en específico, incluso Zongolica, no hay algún reporte hasta el momento, en la experiencia que nos haya marcado, como un punto de atención especial", dijo.

Refirió que al interior del Colegio se establecieron una serie de sugerencias y recomendaciones para evitar cualquier riesgo.

"Una de las recomendaciones es que si algún compañero tiene una necesidad de atender una solicitud o requerimiento se debe acompañar de personal de la oficina, además de comunicar a alguno de los delegados que se ubican en las 21 zonas notariales", expresó.

De ser necesario Notarios recibirán acompañamiento policial

Detalló que los notarios pudieran recibir el acompañamiento de elementos de seguridad, especialmente de la Secretaría de Seguridad Pública, en caso de así requerirlo.

"Por disposición legal ante una situación complicada o delicada de una situación complicada de seguridad nos permite hacer el llamado las fuerzas públicas para que nos acompañen, pero si al momento detectamos o vemos que existe una situación, pero que nosotros salgamos de la oficina acompañados no", expuso.

Destacó que cualquier ciudadano tiene el derecho de acudir a pedir el acompañamiento, además de representes de partidos políticos, candidatos e incluso los organismos electorales.

"Estamos facultados con la certificación de hechos, que se llama la fe de hechos y cotejo de documentos, a veces llegan a la oficina a denunciar actos que no son de competencia, pero se atienden y se pueden canalizar", comentó.

Las Notarías Públicas estarán abiertas se ubican en Pánuco, El Higo, Naranjos, Tantoyuca, Tempoal, Huayacocotla, Chicontepec, Tuxpan, Álamo, Cerro Azul, Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Cazones, Papantla, Gutiérrez Zamora, Misantla, Martínez de la Torre, San Rafael, Nautla, Altotonga, Perote Atzalan,Tlapacoyan, Xalapa, Banderilla, Naolinco, Emiliano Zapata, Las Vigas, Alto Lucero, y Tlalnelhuayocan.

Además, prestarán sus servicios las notarías de Coatepec, Xico, Teocelo, Ayahualulco, Cosautlán, Huatusco, Ixhuatlán del Café, Comapa, Córdoba, Cuitláhuac, Fortín, Tezonapa, Amatlán de los Reyes, Fortín, Paso del Macho, Atoyac, Orizaba, Camerino Z. Mendoza, Ixtaczoquitlán, Nogales, Río Blanco, Zongolica, Tequila, Tehuipango, Veracruz, Boza del Río Cardel, Alvarado, Medellín, Tlalixcoyan, Soledad de Doblado, Paso de Ovejas, Úrsulo Galván, Jamapa, y Cotaxtla.

Las personas que requieran atención notarial pueden consultar las ubicaciones de los espacios que estarán abiertos en el siguiente link, donde encontrarán direcciones y contactos telefónicos: https://notariosveracruz.mx/directorio/