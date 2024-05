Petistas se dividen y se lanzan indirectas en el puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- A unos días de las elecciones, militantes del Partido del Trabajo se enfrentaron verbalmente con diversas acusaciones, por una parte desconocen a un grupo de petistas y por otra advierten desbandada de simpatizantes.

En dos grupos, los militantes ofrecieron ruedas de prensa a los representantes de los medios de comunicación, pero ambas sucedieron en el mismo lugar, lo que los obligó a encontrarse y lanzarse indirectas.

Te puede interesar: En vísperas del 2 de junio, empiezan a registrarse incidentes con paquetería electoral

Por una parte, Juan Miguel Gongora Sohle, coordinador regional del PT, rechazó que haya desbandada de militantes y aclaró que hay unidad rumbo a los comicios que se celebrarán este domingo 2 de junio.

Explicó que la supuesta salida de militantes, solo es un rumor y desestimó los comentarios que han surgido pues dijo que los militantes están bien identificados y todos están unidos en el proyecto de las candidatas se Sigamos Haciendo Historia; Rocio Nahle en Veracruz y Claudia Sheinbaum a nivel nacional.

Elecciones 2024

“Por ahí hay un rumor de una persona que dice que es del partido y que se va con más de 300 personas, pero la verdad es que el nunca fue nada, no representa nada y esos 300 han de ser fantasmas que no votan, ese personaje que se llama Cristian Pavón siempre quiso figurar dentro del partido, alguna vez se acercó pero no sigue la directriz que marca el partido, quiere hacer las cosas a su manera y él mismo se fue hace mucho tiempo”, expuso.

Minutos después, Cristian Eleazar Pavón Olmos, refutó las declaraciones de Gongora Sohle y mostró imágenes y credenciales para avalar que era un militante activo.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

¿En el Partido del Trabajo se han dado de baja militantes?

Argumentó que este martes 28 de mayo hizo su renuncia de manera oficial al Partido del Trabajo y que con él se iban alrededor de dos mil militantes del municipio de Veracruz, concentrados en colonias como la 21 de abril, El Coyol, Benito Juárez, Coyol, Volcanes.

“Desde el 2018 hasta hoy milité en el PT, aquí tengo las pruebas, fotos, credenciales y conmigo se van dos mil militantes, el partido tiene cuatro mil activos en el municipio de Veracruz, me llevo la mitad y nos sumamos al proyecto de José Yunes Zorrilla”, dijo.

Te puede interesar: Muestra tu pulgar: empresarios anuncian descuentos quiénes vayan a votar

Durante la rueda de prensa, personas ajenas a ese grupo rechazaron que Pavón Olmos hubiera sido miembros importantes y a gritos le llamaron “mentiroso”, exigiendo que comprobara que tiene una estructura de dos mil simpatizantes.

Los grupos de personas se retaron pero por fortuna la situación no pasó a mayores ya que en el lugar había gente externa tratando de disfrutar su día y querían tranquilidad.