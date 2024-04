¿Con qué candidato a la gubernatura eres más afín? Presentan plataforma "Mi Yo Democrático"

Para incentivar el voto de los jóvenes el próximo 2 de junio, Coparmex Xalapa presentó la plataforma "Mi Yo Democrático" con lo que se busca que a través de inteligencia artificial y una encuesta con base en los propios intereses, se pueda identificar al candidato o candidata la gubernatura del estado más afín.

El líder empresarial y presidente de Coparmex Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante dijo en conferencia de prensa que lo que buscan es lograr que en los próximos comicios haya una participación del 70 por ciento de los electores.

"Hoy por hoy, más del 57% del padrón es de jóvenes y lamentablemente en las elecciones pasadas uno de cada dos jóvenes no votó, no acudió a votar. Quiere decir que el del 58-60% de los jóvenes no acudieron a ejercer este ejercicio democrático que es tan importante para nuestro país".

Agregó que con esa plataforma lo que buscan es que los jóvenes voten pero, además, que lo hagan de una manera informada.

"Que conozcan a sus candidatos y conozcan las propuestas que tienen los candidatos que es tan importante para este 2 de junio".

Por su parte, la presidenta de Jóvenes Empresarios de Coparmex, Andrea Landacano afirmó que los jóvenes están pidiendo ser escuchados.

"Los jóvenes lo que queremos es que nos volteen a ver, que nos tomen en cuenta, que nos escuchen. Pero también está en nuestras manos como jóvenes poner nuestro granito de arena para mejorar nuestro país, nuestra ciudad, nuestro día a día".

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Refirió que votar es un derecho, pero también es una gran oportunidad que tiene este sector de la población para poder contribuir al futuro del país.

Remarcó que con la plataforma la intención no es únicamente motivar a los jóvenes para que salgan a votar sino a los distintos sectores de ciudadanía.

"La plataforma va desde los 18 años en adelante sin límite. Entonces es una invitación para que por favor puedan entrar a nuestra plataforma, es miyodemocratico.com.mx", abundó.