Xalapeños listos para primer debate a la gubernatura, ¿qué opinan?

Mañana se desarrollará en el Museo de Antropología de Xalapa el primero de los dos debates entre los tres candidatos que buscan la gubernatura de Veracruz.

Ante ello, la ciudadanía de la capital veracruzana señaló que sí seguirá la transmisión de este ejercicio público a fin de conocer las propuestas que se tiene cada aspirante y los proyectos en caso de que logren llegar a la titularidad del Ejecutivo estatal.

En entrevista, las personas consultadas aseguraron que sí conocen a la candidata por la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz", Rocío Nahle García; al candidato de la coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz", José Francisco Yunes Zorrilla, y al candidato de Movimiento Ciudadano, Hipólito Deschamps Espino Barros.

Además, algunos de los ciudadanos mencionaron que se han enterado de algunas propuestas de las candidaturas mediante redes sociales, spots de radio y mensajes en la televisión.

Conocen a los aspirantes y esperan propuestas

Iván Mejía Escobar señaló que sí verá el debate porque busca conocer todas las propuestas que tienen los candidatos, a fin de tomar la decisión de emitir su voto. “Sí veré el debate, es una manera de poder conocer las propuestas y tomar la decisión del voto, lo que digan podría influir en la decisión que tomen”, dijo.

Araceli González indicó que sí conoce a los candidatos y estará atenta a las propuestas que sean presentadas por las candidaturas. “Siempre es interesante ver los debates, ahí salen los perfiles de cada quien, probablemente sí veremos el siguiente debate, nosotros sí conocemos algunas de las propuestas”, expuso.

Karla León manifestó sí conocer todas las candidaturas, así como algunas de las propuestas que han presentado. “Puede ser que sí cambie la preferencia del voto, algunas de las propuestas se conocen, sí vemos los debates, a través de redes sociales y la televisión es que nos mantenemos informados de la información que existe sobre las propuestas”, dijo.

Elia Domínguez comentó que lo que se espera del debate es que se presenten las propuestas y se eviten las denostaciones que se generan entre las candidaturas.

“Este ejercicio debe servir para poder conocer todas las propuestas, las personas deben estar informadas de todo lo que pretender realizar los candidatos en caso de llegar a la gubernatura”, expuso.

Quieren conocer las propuestas directamente

Nancy Gómez refirió que se espera que el espacio no se ocupe para denostaciones, sino para presentar propuestas que sean para el beneficio de la población. “Se espera conocer las propuestas, entenderlas y que ellos den una información clara de lo que están diciendo”, expuso.

Omar Sandoval opinó que ya conoce algunas de las propuestas, pero sería interesante conocer a detalle lo que las candidaturas ofrecen en cada una de las áreas. “Se conoce lo que se dice en los medios, pero siempre es bueno escuchar de viva voz las propuestas, así que estaremos atentos”, dijo.

Norma Hernández comentó que lo que pase en este y el segundo debate puede cambiar la manera de pensar de la ciudadanía respecto a los candidatos.

“Yo ya escogí por quién votar, pero hay personas que necesitan ver los debates para enterarse bien de las cosas y poder analizar a detalle cada una de las propuestas, eso es esencial para la decisión del voto”, expresó.

No verán el debate, pero sí se informarán para votar

Gabriel San Román manifestó que en su caso no es de su interés ver el debate porque muchas de las veces el tiempo se usa para peleas y discusiones. “Yo ya tengo claro por quién voy a votar, por eso es que no me interesa ver el debate”, expuso.

Miguel Ángel López mencionó que sí tiene conocimiento de quienes son los candidatos, pero no verá el debate porque tiene algunas actividades que hacer. “Yo ya tengo decidido mi voto, sé por quién voy a votar, sí conozco las propuestas, las hemos visto en los spots de radio y en las redes sociales”, expresó.

Gladys Moreno manifestó que aunque no verá el debate sí leerá las notas informativas que se generen después de ello para poder analizar los temas que se presentaron.

“Por el trabajo es que no lo veremos, pero después vamos a ver qué se dice en los medios de comunicación porque ahí se presentan todas las propuestas y la información que se tenga al respecto”, dijo.

