"Puras mentiras dicen": veracruzanos sin interés por primer debate presidencial

Veracruz, Ver.- Veracruzanos se mostraron indiferentes del primer debate de candidatos a la presidencia de la república tras manifestar que están decepcionados y que no creen en ninguno.

Disfrutando de su domingo, los ciudadanos reconocieron que estaban enterados de que este día se llevaría a cabo el primer debate de los candidatos a la presidencia de la república pero indicaron que no estaban interesados en escuchar promesas que no cumplirán.

Carlos Vera, mencionó que prefirió pasar el domingo en familia que escuchar "mentiras".

"Si estaba enterado del debate pero no me interesó verlo, puras mentiras dicen, estoy decepcionado porque todos son iguales", expresó.

Yahaira Morales comerciante en el primer cuadro de la ciudad externó que ya no quiere escuchar promesas que no cumplirán.

"No me interesa ver, no me interesa escuchar las propuestas, nosotros somos comerciantes y siempre es lo mismo, promesas y promesas. No pienso participar en el proceso", enfatizó.

En los restaurantes, bares y comercios la programación estaba enfocada en los partidos de futbol que se celebraron este domingo para que los comensales disfrutaran del partido mientras comían sus alimentos.

Juana Morales Ramos fue una de las pocas ciudadanas que mostró interés en el debate pues junto con su esposo dieron seguimiento del evento a través de una computadora que conectaron dentro de su negocio de artesanías.

En este primer debate los candidatos presidenciables debían responder a las preguntas ciudadanas para conocer sus ideas para este proceso electoral que se celebrará el próximo 2 de junio | Foto: Adrían Vázquez / El Sol de México

Reconoció que llegó a pensar que el primer cuadro de la ciudad luciría vacío porque la gente iba a preferir ver el debate en sus hogares, sin embargo, notó que no hubo interés.

"Queremos estar pendiente del desarrollo, ya conocemos cada candidato y definitivamente nos da risa la doctora Sheinbaum, el otro muchacho pobrecito está muy verde (..) definitivamente estamos en un área turística y la gente no esta interesada, pensé que se iba a vaciar el Malecón que de iba a cerrar porque lo iban a estar viendo pero no", dijo.

La zona turística de Veracruz y el primer cuadro de la ciudad lucieron abarrotados de turistas y locales que decidieron disfrutar del último día de vacaciones, previo al regreso a clases.

Mencionan que prefiren pasar el domingo en familia que escuchar "mentiras" Foto: Ingrid Ruiz Rivera/Diario de Xalapa

¿Quiénes son los candidatos presidenciales?

Los candidatos presidenciales son Jorge Álvarez Máynez candidato de Movimiento Ciudadano, Claudia Sheinbaum Pardo candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia y Xóchilt Gálvez Ruiz candidata de Fuerza y Corazón por México.

En este primer debate los candidatos presidenciables debían responder a las preguntas ciudadanas para conocer sus ideas para este proceso electoral que se celebrará el próximo 2 de junio.

Entre las propuestas de Álvarez Máynez se encuentra regular las drogas, reformas las Fiscalías y desmilitarizar la Seguridad Púbica, la candidata de la Cuarta Transformación busca un gobierno de continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y finalmente la abanderada de la alianza PRI, PAN, PRD ha dicho que quiere reforzar la seguridad del país y retirar las fuerzas armadas de las obras públicas.