Rocío Nahle afirma que Veracruz es una tierra que le ha dado todo

XALAPA, Ver.- “El reto que yo he tenido en esta campaña como mujer ha sido fantástico porque he tenido que aguantar y soportar a esa horda de machos con las peores mañas y cobardes”, dice sin tapujos la candidata a la gubernatura del estado por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, Norma Rocío Nahle García, en entrevista virtual para Diario de Xalapa desde el municipio de Tuxpan.

¿Qué dijo Rocío Nahle sobre las propiedades que han sido señaladas como su propiedad?

Al hablar con cierto hartazgo de las propiedades que le adjudican, refiere que sus propiedades son cuatro, pero le lanzaron a un “patiño” que ni conoce a que dijera que vive en una mansión, aun cuando ya aclaró que la casa a la que se refieren en el fraccionamiento El Dorado en Boca del Río la rentó.

Elecciones 2024 Rocío Nahle promete apoyos para todos los sectores y destaca importancia de maestros en su día

La abanderada de los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Fuerza por México Veracruz señaló que va “requetebién”, citando a Delfina Gómez, primera gobernadora del Estado de México, aun cuando, asegura, ha vivido una violencia política de género “brutal”.

La campaña de la oposición ha sido de descalificaciones, remarcó, pero “para mí como mujer ha sido un reto porque no me van a doblegar, detrás de mí vienen nuestras hijas, nuestras amigas, sobrinas y las mujeres a las que les voy a abrir brecha”.

¿Ya te uniste a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Sobre las acusaciones que se han vertido a lo largo de la campaña a la gubernatura de Veracruz, la exsecretaria de Energía denunció que incluso se ha violado la privacidad de terceras personas.

“¿Sabes a qué llegaron? A ir a espiar a mi casera. Ella vive en Costa de Oro; es una zona residencial bonita. También de Veracruz fueron; le esperaron, le tomaron fotos a su casa, sacaron documentos de ella, privados, y los subieron a Twitter con su RFC y todo; una persona que no está en esto. Bueno, compré un departamento hace 10 años en Monterrey. Mis hijas se fueron a estudiar a Monterrey y fueron a exponer a la mujer que me vendió el terreno hace 10 años. Dime nada más si no están mal”, reviró.

Señaló que quiere gobernar Veracruz porque es una política y servidora pública y es un honor poder trabajar para el estado | Foto: Cortesía / Prensa Rocío Nahle

Lamentó además que desde el inicio, sin ningún criterio, los medios de comunicación empezaron a difundir toda la información de sus presuntas propiedades como cierta sin siquiera preguntarle, pero el colmo, en su opinión, fue que dijeran que tiene cuentas en un paraíso fiscal por 2 millones de dólares. Ante lo que asegura es una falsedad, adelantó que habría una investigación de inteligencia financiera internacional contra quien lo afirmó.

“Cuando nos metemos a investigar, ponen, que es de risa, números, como si fuera la cuenta en paraísos fiscales de las Islas Vírgenes, etcétera, y un link; cuando tú te vas al link no abre, no existe, y cuando te vas al banco pues dice sí, ese banco existe y el número de cuenta no existe y mi esposo se llama José Luis Peña Peña entonces la cuenta dice José Luis Peña Peña y Rocío Nahle; no puede ser; cuando tú vas a abrir una cuenta en el extranjero la tienes que abrir con tu pasaporte y mi pasaporte es Norma Rocío Nahle García no Rocío Nahle; hasta eso hicieron mal”.

Puedes volver a leer: Xóchitl Gálvez dice que está dispuesta a dialogar con Jorge Álvarez Máynez para que decline

Así, entre risas y anécdotas habló del momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo que se haría cargo de la refinería de Dos Boca y aunque ella ya sabía lo que significaba se logró la hazaña con pasión, la misma pasión, asegura, que pondrá en la gubernatura, de ganarla.

“Era tanta la pasión y junto con los ingenieros de Pemex y todos, con una pasión, que por la pasión pudimos hacer esa hazaña. Entonces se tienen que hacer con pasión. Yo ahorita la gubernatura la estoy tomando por eso, por pasión, 6 años, 6 años, todos los días 24 horas, 365”.

La candidata a la gubernatura del estado por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, Norma Rocío Nahle García, en entrevista virtual desde el municipio de Tuxpan | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Por qué dijo Rocío Nahle que quiere gobernar Veracruz?

Nahle García señaló que quiere gobernar Veracruz porque es una política y servidora pública y es un honor poder trabajar para el estado, “una tierra que me ha dado todo, para poder servir, abonar, cambiar la realidad a Veracruz”.

Remarcó que son muchos sus proyectos para elevar la calidad de vida en la entidad y ponerlo de moda en materia turística, pero también en muchos otros aspectos.

“Los veracruzanos merecemos más y yo tengo las capacidades, proyectos para trabajar en conjunto, yo sé trabajar en equipo”.

Elecciones 2024 Candidatos a la gubernatura de Veracruz dan sus propuestas sobre educación

Además, dijo que de llegar a ser gobernadora tendrá que atender la infraestructura carretera de la entidad pues la población pide caminos, pero también atender a los jóvenes que piden oportunidades de empleo y continuar con las escuelas campesinas para que el campo no quede abandonado.

Pero para resolver otros problemas como la escasez de agua, dijo, se deben administrar bien los recursos e incluso refirió que tiene un decálogo para el medio ambiente que incluye la reforestación.

“Punto número uno. Tengo que hacer una campaña para utilizar correctamente el agua. Nadie ha pensado en eso. Pero yo soy ingeniera química y nosotros sabemos en la industria que el agua se tiene que usar en forma correcta. Para la industria, pero también para los humanos. Segunda, reforestación. Nosotros tenemos que reforestar. Ya ese es un programa que presenté en Zongolica hace un mes. Tengo un decálogo para el medio ambiente”.

En el tema de inseguridad, expuso que trabajará en la certificación de los policías, en su seguridad social y las mejores condiciones para que puedan hacer su trabajo de la mejor forma porque no puede haber paz sin justicia.

Sobre el problema de vialidad que enfrentan varias ciudades del estado, dijo que atenderá la petición de hacer caminos y carreteras y que se pondrá orden con las quejas por abuso de las empresas de grúas, “yo sé lo que les digo”, sentenció.

Para tener desarrollo económico, añadió, se tiene que hablar bien de Veracruz, “si tú hablas bien de tu estado llegan las inversiones, llega el turismo, la gente quiere venir a Veracruz, pero nosotros ya tenemos mucho tiempo que se habla mal de Veracruz”.

Dijo que de llegar a ser gobernadora tendrá que atender la infraestructura carretera de la entidad pues la población pide caminos | Foto: Cortesía / Prensa Rocío Nahle

Y es que acusó que cada vez que hay elecciones, Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz y ahora candidato suplente al senado por Acción Nacional, va a Ciudad de México y hace un escándalo para atacar a sus oponentes.

“Lleva a México el escándalo y todo es Veracruz y lo ha hecho con todos, llámense Dante Delgado, llámense Fidel Herrera, a Duarte hasta la cárcel lo metió, la esposa de Duarte, Eva Cadena, conmigo trae una obsesión, acusándome de todo lo que es él, se proyectó. Pero todo ese escándalo es en México, entonces también tú generas en Veracruz una parte de lo que dicen. ‘No, pues a Veracruz no vamos porque hay un relajo, hay ingobernabilidad, está todo mal’. Tenemos que hablar bien de Veracruz”.

¿Cómo planea gobernar a Veracruz la candidata Rocío Nahle?

La candidata de “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz” sostuvo que ella será la promotora número uno de Veracruz para atraer inversiones y que la entidad vuelva a ser lo que fue.

“Hace 38 años cuando llegué a Veracruz a buscar empleo, porque en ese tiempo faltaban ingenieros en manos de obra en la petroquímica nacional de Pemex y salíamos los jóvenes de la universidad ‘váyanse a trabajar porque nos necesitaba la patria’. Yo estudié ingeniería química, hice mi especialidad en petroquímica y la petroquímica estaba en Coatzacoalcos. Muy jovencita, de 22 años, llegué a Coatzacoalcos y ahí hice mi vida. Ahí me gané la vida dignamente y había trabajo para todos”.

Elecciones 2024 Elecciones del 2 de junio: pasos para saber cómo votar y marcar la boleta correctamente

En ese entonces, recordó, había solo ocho mujeres “por eso sé cómo lidiar con estos machines. Éramos ocho mujeres y éramos ingenieros y petroleros y era un ambiente duro y siempre que nos sentábamos en algún comedor o algo lo primero que decíamos era ¿y tú de dónde vienes? ‘Yo vengo de Chihuahua, yo vengo de Oaxaca, yo vengo de Zacatecas, yo vengo de Ciudad de México, de Puebla, una ciudad muy cultural y nos quedamos aquí somos familia, me casé con un jarocho uno de la cuenca del papaloapan, jarocho, jarocho, entonces mis hijas son de Coatzacoalcos”.

Así, agregó que, a diferencia de otro candidato también a la gubernatura, ella ha trabajado y conoce bien esa región de la entidad donde es necesario traer empresas para su desarrollo, porque Veracruz es el mejor estado del país.

“Es un efecto multiplicador, tenemos que hacerlo somos el mejor estado del país, tenemos gas, tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos tres puertos, los mejores ¿cómo no vamos a traer empresas? Y yo sé cómo hacerlo, yo lo viví y yo tengo toda mi vida trabajando hay otro candidato que jamás en su vida ha trabajado allá él no va a ganar pero yo sí voy a ganar para trabajar en Veracruz”.

No dejes de leer: Desde Pánuco, José Yunes afirma que su gobierno estará al servicio del pueblo de Veracruz

Nahle García insistió en que ha tenido “una campaña de 10” pero lo que no está bien es la campaña en medios de comunicación de difamaciones por lo que aunque al inicio no había salido a defenderse, tuvo que hacerlo porque todo subió de tono.

“Porque Miguel Ángel está loco, en la campaña del 2018 mandó tirarle huevos al presidente, él le sube de nivel, es agresivo, en Huatusco él le había prometido a Peña Nieto que iba a descarrilar a López Obrador (…) yo estaba ocupada en lo mío, y los medios en Veracruz son medios, ellos quieren ruido, hasta que tuve que ir con Joaquín López Dóriga a llevar mis escrituras de cuatro propiedades que tengo cuatro, nada más, entre mi esposo y yo”.

La candidata sostuvo que ella será la promotora número uno de Veracruz para atraer inversiones y que la entidad vuelva a ser lo que fue | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Por primera vez Veracruz tendrá una gobernadora": Rocío Nahle

La candidata a la gubernatura remarcó que el llamado el próximo 2 de junio es para salir a votar porque ella es una demócrata que siempre se ha sometido a la voluntad del pueblo.

“Siempre, en el 2012 fui candidata y de acuerdo al IFE en ese tiempo, pues no me favoreció de acuerdo al IFE, yo tengo otros datos, y yo acaté; en el 2015 era Duarte el gobernador no era cosa fácil y gané la diputación; en el 2018 era Yunes el gobernador y gané la senaduría; hoy el gobernador es Cuitláhuac García y yo estoy compitiendo para para la gubernatura. El 2 de junio que vaya que vaya la gente a votar que salgan que emitan su voto ya informado”.

Auguró que por primera vez, Veracruz tendrá una gobernadora “que ama profundamente su tierra porque no tuve la fortuna de nacer en esta bendita tierra, yo soy veracruzana por convicción no tuve obligación porque esta tierra me ha dado tanto, yo tengo que darle todo lo que tengo todo lo que soy a Veracruz”.

Vuelve a leer: Firman Compromiso por la Paz en Veracruz; dos candidatos estuvieron ausentes

El tema de las mujeres es importante para ella, dijo, por lo que se comprometió, de llegar a ser gobernadora, a hacer una unidad especial para la investigación del feminicidio y el combate a la violencia contra la mujer en la Fiscalía General del Estado.

“Me voy a meter a los ministerios públicos especialmente para ese tema. Soy la única que me he comprometido a eso. En la Ciudad de México ya se hizo, yo hablé con Ernestina Godoy y le dije ‘dime qué hicieron’ y cuando me dijeron todo lo que invirtieron, pero que se tiene que hacer, le dije yo lo voy a hacer en Veracruz”.

La candidata a la gubernatura remarcó que el llamado el próximo 2 de junio es para salir a votar porque ella es una demócrata que siempre se ha sometido a la voluntad del pueblo | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Y es que dijo, al ser una mujer tiene que apoyar a las mujeres, pero además porque esta elección ha sufrido de violencia política de género brutal.

“Les estoy jugando en sus terrenos porque les voy a ganar (…) mostraron los opositores lo que son, violentadores y machos y si eso lo estoy pasando yo que voy a ser gobernadora imagínate las demás mujeres. Yo voy a ser un referente de las veracruzanas. Claro que las voy a apoyar a ellas, a todas y a las mujeres con discapacidad”, remarcó.

Mantente informado de este y más contenido en YouTube ⬇️