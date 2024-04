"El pueblo sabio de Veracruz decidirá libremente sobre la continuidad de esta transformación": Rocío Nahle

Veracruz, Ver.- La candidata a la gubernatura del estado de Veracruz por la alianza "Sigamos haciendo historia en Veracruz", Rocío Nahle García, arrancó formalmente su campaña electoral rumbo a las elecciones del 2 de junio, ante una multitud reunida en la Macroplaza del Malecón de Veracruz.

Nahle García, abanderada de la alianza Morena-PT-PVEM-FXM, pronunció un discurso destacando los logros y retos que enfrenta Veracruz en el contexto de la transformación que impulsa el gobierno federal.

"Para que aprendan, muchas gracias. Bienvenidos a este cuatro veces Heroico Puerto de Veracruz, un lugar emblemático de nuestra patria... Hoy iniciamos la campaña que nos llevará el próximo 2 de junio a la gubernatura de nuestro estado, donde juntos seguiremos haciendo historia", dijo.

Rocío Nahle destacó el movimiento transformador encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual, según sus palabras, ha llevado a México hacia una dignificación social y humana, transformando la vida pública y cambiando un régimen decretado por uno nuevo y progresista.

La aspirante a la Gubernatura de Veracruz, enfatizó la importancia de que el pueblo veracruzano decida libremente sobre la continuidad de esta transformación en las próximas elecciones.

"El pueblo sabio de Veracruz decidirá libremente sobre la continuidad de esta transformación porque vamos a ganar", afirmó.

En ese sentido, subrayó el deseo de los mexicanos de que continúe la Cuarta Transformación y se evite el regreso de la corrupción.

"Los mexicanos queremos que sigan la Cuarta Transformación y que no regrese la corrupción de aquellos personajes que con sus actos incluso han llegado al extremo de traicionar la patria", añadió.

Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

La candidata señaló además que de los 212 municipios de Veracruz, lleva recorrido 108 a lo largo y ancho del territorio veracruzano y en todos sin excepción ha recibido alegría, buenos comentarios sobre los proyectos de la cuarta transformación con el deseo de la continuidad que está en marcha.

En ese sentido, resaltó los logros alcanzados durante los últimos años, tales como la implementación de programas sociales que han beneficiado a diversos sectores de la población, así como la realización de grandes proyectos de infraestructura a nivel nacional, los cuales también han tenido un impacto positivo en Veracruz.

“Hace cinco años no era imaginable que todo nuestros adultos mayores personas con discapacidad jóvenes y niños recibieran una pensión digna para mejorar su calidad de vida, hace apenas cinco años no era imaginable que se construyeran grandes proyectos nacionales aeropuertos, trenes, presas, caminos, refinería sistemas de agua y otros más la oposición decía que nuestro hoy presidente no podría lograrlo porque justamente ellos no pudieron hacer ni una décima parte de lo que se ha hecho en lo que va de esta administración”.

“Toda esta política nacional tuvo un impacto y reflejo directo en Veracruz nuestros pueblos originarios comunidades indígenas la zona rural es y las zonas urbanas rápidamente sintieron el cambio y beneficio de los apoyos y programas sociales promovidos por el Gobierno Federal que desde la campaña previa morena había propuesto qué les puedo decir que donde gobierna morena y los Aliados se hace con humanismo y sensibilidad social”.

Por fortuna, dijo en Veracruz se desterró y se venció a los vicios y pretensiones de pseudomonarquías que han representado las peores prácticas clasistas y discriminatorias, “que sobre todo han actuado en contra de los intereses de los veracruzanos y de la nación traicionando a la patria al ser partícipes en la reformas entreguistas que se llevaron a cabo en el régimen neoliberal”.

Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Sin embargo, Veracruz logró recobrar la confianza la alegría y la nobleza que caracteriza y ha recuperado la representatividad digna que merecen sus habitantes.

“Basta decir que el humanismo que ha aplicado nuestro presidente en todo el país por ejemplo y guía la directriz de cómo vamos a gobernar Veracruz los próximos seis años, la correcta administración y la sensibilidad social nos va a ayudar a crecer económicamente, pero también nos va a ayudar para seguir recuperando posiciones para eliminar rezagos que por años se fueron acumulando ante la ceguera o la indiferencia de gobiernos insensibles, tenemos que garantizar que esta y las futuras generaciones en Veracruz tengan un mejor porvenir tal como se ha ido construyendo en este sexenio histórico”.

Nahle García reconoció que aún existen retos por superar y se comprometió a trabajar en un plan concreto que tenga un impacto directo en la mejora de las condiciones de vida de los veracruzanos. Destacó la importancia de la coordinación con el gobierno federal para lograr estos objetivos.

“Es de reconocer que aún nos falta todavía alcanzar las metas deseadas camino ya está atrasado y debemos acelerar la transformación para ello, es necesario un plan concreto que en 6 años tenga un impacto directo que los recursos públicos se vean inmediatamente en obras de acciones de beneficio común, que ayuden al aumento de la productividad y eliminemos los rezagos que todavía estamos acarreando".

Foto: Cortesía / Equipo de prensa Rocío Nahle

“La buena coordinación con el gobierno de México de seguro estoy encabezará nuestra candidata Claudia Sheinbaum, quien tiene un gran cariño y afecto por Veracruz y los veracruzanos nos ayudará a lograr todos los propósitos y proyectos que hemos establecido tan solo en su reciente que han pasado en Minatitlán en Coatzacoalcos anunció y se comprometió a importantes proyectos de infraestructura y desarrollo económico así como también a consolidar todos los programas sociales ya establecidos e incluso aumentar algunos mas en beneficio de las mujeres“, concluyó Nahle.

La candidata morenista fue acompañada por la secretaria general del Morena a nivel nacional Citlalli Hernández Nava, así como el encargado de vocerías de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña.

También estuvieron presentes los dirigentes de los partidos políticos que forman la alianza a nivel estatal y candidatos a las diputaciones federales y senado, ante una macroplaza abarratoda.