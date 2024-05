Rocío Nahle no es producto de la lucha que han dado las mujeres: Rosario Robles [Video]

La candidata a la gubernatura del estado por la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz", Rocío Nahle García, no es producto de la lucha que han dado las mujeres para acceder a los espacios de decisión, pues cuerpo de mujer no garantiza la perspectiva de género, afirmó Rosario Robles, exfuncionaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además, en conferencia de prensa, previo a la presentación de su libro "Rosario de México. Testimonio de una Infamia" en Xalapa, dijo que llamó mucho su atención que en el debate de ayer organizado por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, no estuviera en la foto oficial previa, pues ella misma se invisibiliza.

Te puede interesar: Rocío Nahle evitó a la prensa y no dio postura final del segundo debate

¿Qué opina Rosario Robles sobre la participación de Rocío Nahle en el segundo debate a la gubernatura de Veracruz?

"Estaba yo aquí ya en Xalapa, y me llama mucho la atención la foto inicial en la que ella no aparece. Y a mí como feminista, como mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres, por abrirnos espacios, que fueron batallas campales para abrirnos espacios en la política, que era un mundo totalmente masculino, patriarcal, ella misma se invisibiliza".

Elecciones 2024 Segundo y último debate a la gubernatura entre ataques y propuestas

En su opinión, esa imagen la retrata completamente porque se invisibiliza cuando las mujeres han luchado por "ser visibles y estar presentes".

Remarcó que lo que sucedió refleja con toda claridad que no es producto de la lucha que han dado las mujeres para acceder a esos espacios y para estar en la capacidad de gobernar una entidad tan importante como es Veracruz.

Refirió que no puede decir que está a favor de las mujeres cuando con los gobiernos de Morena, las principales víctimas han sido ellas.

"Primero, ha cuestionado y dicho que el feminismo es conservador cuando el feminismo es revolucionario. Segundo, nos reciben con vallas y gases en el Zócalo cada que nos manifestamos los 8 de marzo. Tercero, han golpeado todos los programas que eran de apoyo a las mujeres, sobre todo las que ya trabajan, que son el sostén de su familia, que tienen que trabajar, que se tienen que ir a chambear".

Leer más: José Yunes afirma que Rocío Nahle no conoce Veracruz y le mintió al presidente

Rosario Robles refirió que Rocío Nahle no puede decir que está a favor de las mujeres cuando con los gobiernos de Morena, las principales víctimas han sido ellas | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Aunado a ello, acusó, quitaron las normas oficiales para el cáncer cervicouterino y para el cáncer mamario, por ejemplo, pese a que es la principal causa de muerte en cáncer en las mujeres.

"Entonces, nadie que haya guardado un silencio cómplice frente a todo esto puede decirse que, o puede pensar que puede representar a las mujeres. De ninguna manera, porque representan este retroceso en materia de nuestros derechos".

Rosario Robles presentó su libro "Rosario de México. Testimonio de una Infamia" en Xalapa | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Y es que reiteró que cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género, "porque puede uno tener cuerpo de mujer y actuar en la política como hombre y se puede tener cuerpo de mujer, pero si no defiendes los derechos de las mujeres y eres sumisa frente a un hombre, no estás representando verdaderamente a las mujeres que lo que necesitamos es romper todas nuestras cadenas".

Rosario Robles presentó su libro " Rosario de México " en el Casino Xalapeño 📖



📽️ David Bello pic.twitter.com/MRVDW1sZeU — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) May 13, 2024

Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez

Sobre el gobierno actual de Cuitláhuac García Jiménez lo llamó "el señor feudal de la Villa Rica de Veracruz, porque así se siente como dueño de un estado que siempre se caracterizaba por su prosperidad y por su importancia a nivel nacional".

Sin embargo dijo que lamentablemente hoy se caracteriza por un gobernador que persigue, que utiliza la justicia para fines personales y políticos, que persigue opositores, en un estado en el que se ve abandono.

Calificó a Cuitláhuac García Jiménez como un gobernador que persigue y que utiliza la justicia para fines personales | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

"Recientemente estuve en el sur, en Coatzacoalcos, y me impactó el contraste de una ciudad próspera hoy a una ciudad abandonada. Y tenemos los saldos de un sexenio, el más violento de toda la historia, con una militarización creciente de la vida pública nacional, donde no hay prosperidad, que no ha habido crecimiento", dijo.