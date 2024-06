Ciudadanos molestos porque se acabaron las boletas en las casillas especiales de Veracruz

Veracruz, Ver.- Ciudadanos se inconforman porque no alcanzaron las boletas en las casillas especiales a pesar de que permanecieron formados bajo el sol por más de dos horas.

¿Qué denunciaron los ciudadanos en las casillas especiales de Veracruz?

Visiblemente molestas, las personas que pretendían votar en la casilla especial de Bodega Aurrera Bicentenario en Veracruz, denunciaron la mala organización que hubo durante el proceso electoral, donde no se respetó a la gente que se había formado desde temprano.

La casilla especial se instaló a las afueras del centro comercial y la gente se formó a lo largo del estacionamiento sin tener sombra | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

En el lugar hubo conatos de bronca de parte de la gente que lanzó acusaciones contra los funcionarios de casillas.

Los votantes consideraron que hubo una mala plantación de parte de los órganos electorales porque antes de las 15:00 horas ya solo quedaban menos de 100 papeletas.

“La espera ha sido muy pesada, además que se estuvo metiendo gente (..) al parecer ya contaron el número de boletas que quedan y direccionar a la gente a otras casillas”, expresó José Rebolledo.

Martha León otra de las ciudadanas, expuso muchos ciudadanos se retiraron molestos porque aguardaron un buen rato como para que les dijeran que no había suficientes boletas.

“Está horrible esto, no hay árboles, no hay agua, no hay orden, no hay boletas suficientes”, dijo.

Wilfrido Alemán fue uno de los ciudadanos que se retiró del lugar en busca de otra casilla para poder ejercer el voto.

“Me manifiesta que no hay boleta, que ya se acabaron y se me hace una falta total porque deben de prever esto, es muy temprano como para que se acaben las boletas”, dijo.

La casilla especial se instaló a las afueras del centro comercial y la gente se formó a lo largo del estacionamiento sin la sombra de ningún árbol ni techo para cubrirse.