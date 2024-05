Se extravían boletas electorales para gubernatura en Distritos de Xalapa y Pánuco

Debido al extravío de boletas electorales para la elección de gobernador en los Distritos Electorales de Xalapa II y Pánuco, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) sesionó de manera urgente para aprobar la adopción de medidas extraordinarias con las cuales garantizar la certeza en las elecciones.

¿Qué medidas se aplicarán tras el extravío de las boletas electorales de los Distritos de Pánuco y Xalapa?

Las medidas serán llevar a cabo un segundo sellado con apertura de los paquetes electorales en cuestión e inutilizar las boletas electorales con dos líneas en diagonal al anverso de cada boleta y resguardar las boletas dentro de la bodega electoral, en un espacio distinto al que ocupen los paquetes electorales.

Una vez recibidas las boletas electorales reimpresas, se realizará el procedimiento para el conteo, sellado y agrupamiento, a fin de llevar a cabo una muestra aleatoria para realizar la verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral.

Ambos Consejos Distritales rubricarán la totalidad de las boletas reimpresas de la elección de gubernatura, al reverso tanto por la presidencia de la República; así como por las y los Consejeros, y las y los Vocales del Consejo Distrital.

En el caso del Distrito de Pánuco se reportó que se entregó a César del Ángel Bautista, Capacitador Asistente Electoral Local, el paquete electoral de la elección de Gubernatura, correspondiente a la casilla 3546 extraordinaria 01.

El paquete sería entregado a la presidencia de la Mesa Directiva de Casilla de Tamalín.

¿Cómo ocurrió el extravío de las boletas electorales del Distrito de Pánuco?

No obstante, el capacitador electoral, el que se reportó temporalmente no localizado, describió que “en el camino tomaron una ruta de terracería de Ejido Cedral a Piedra Blanca donde, al parar se toma la carretera Federal Tampico-Naranjos, se dieron cuenta que la cajuela de la camioneta estaba abierta y dentro de ella ya no estaba dicho paquete electoral, lo cual se dieron a la tarea de regresar por la ruta que habían tomado para verificar que estuviera en el camino que habían tomado.

Lo cual no encontraron el paquete electoral y tampoco el rastro de las boletas. Menciona que esa ruta es muy transitada y si pasaron varios vehículos.”

Por lo anterior, se presentó la denuncia correspondiente y aunque el paquete pareció ya no contenían 87 boletas para la elección de gobernador, dichas boletas tienen el folio del 168,103 al 168,690.

¿Cómo ocurrió el extravío de las boletas electorales del Distrito de Xalapa?

En torno al Consejo Distrital Xalapa II, se dio a conocer que Abraham de Jesús Juárez Sánchez, Capacitador Electoral Local, advirtió en las mesas de revisión que en el paquete electoral correspondiente a la sección 2015 casilla básica 1, en lo que respecta a la documentación electoral de uno de los blocs de las boletas electorales de gubernatura, folio inicial 194,901 y final 195,000, hacía falta una boleta electoral, correspondiente al folio 194,937, por lo que procedió a informarlo a la ciudadana Marcela Hernández Lira, presidenta del Consejo Distrital 11 con sede en Xalapa.

Foto: Venustiano Madero | Cuartoscuro.com

Ante ello, se procedió a presentar ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales la denuncia correspondiente, radicada bajo la carpeta número 25/2024/EE.

Mientras que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, autorizó la reimpresión de la boleta faltante correspondiente al folio 194,937 de la lección de Gubernatura de la casilla 2015 básica 1.