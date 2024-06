Se instaló el 100 por ciento de las casillas; participación podría ser histórica: INE Veracruz

Xalapa, Ver.- Durante la reanudación de la sesión permanente de la junta local del INE de las 18:00 horas se reportó que las 10 mil 985 casillas como instaladas.

El vocal ejecutivo de la junta local Josué Cervantes Martínez señaló que, fue una jornada pacífica y que fue una gran fiesta democrática con gran participación ciudadana.

Te puede interesar: Después de votar, xalapeños aprovechan promociones

“Me parece que hemos tenido una jornada electoral blanca, pacífica, como lo esperaba la gente, creo que hemos vivido una gran fiesta democrática, por lo que se pudo apreciar hay una gran participación, me parece que el porcentaje va a rebasar los promedios de los últimos tiempos y eso es una buena noticia”.

¿Se registraron algunos inccidentes al instalar o cerrar las casillas electorales en Veracruz?

Dijo que, si bien hubo algunos incidentes, estos suelen ser recurrentes en cada proceso electoral, pero nada grave.

Elecciones 2024 Cierre de casillas sin contratiempos; inicia conteo rápido en Xalapa

“Nada delicado y nada que lamentar, sobre todo en términos de riesgos a las personas y sobre todo riesgos a vidas humanas”.

Dijo que un caso lamentable fue el de la sierra de Zongolica, donde los pobladores tomaron cinco casillas en un reclamo por un incendio que se estaba presentando, y pedían el apoyo de las autoridades competentes.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

“No se recibe apoyo de inmediato, que le toca a la autoridad electoral prejuzgar o no sobre ello, pero la gente enojada toma las casillas y las tiene, no tengo noticias de qué ha pasado con las boletas, los pocos vídeos que me han enviado, pues las boletas siguen allí, siguen íntegras, ya se vaciaron de las urnas por lo que alcanzo a ver, pero se tienen en algún punto, no sé si las vamos a poder recuperar o no y de recuperarlas qué es lo que vamos a hacer, ya tomaríamos algunas decisiones, hasta el momento para el INE pues estas boletas no están en nuestro poder, apelamos, aspiramos a que como todo podamos recuperarlas”.

Te puede interesar: Detienen a dos mujeres con copias de boletas para gubernatura y presidencia, en Coatzacoalcos

Recordó que para que haya una nulidad de elección tendría que anularse el 20% de las casillas, pero en ese caso se trata solo de cuatro.

“Eventualmente el tribunal tendría que valorar si la elección fuera muy cerrada entre las partes contendientes, pues no sé, quizás el tribunal valore que podrían haber sido determinantes, eso ya dependería de otra instancia”, añadió.