Sergio Hernández, candidato a diputación por Distrito 10 de Xalapa, comparte sus propuestas

La actual y la pasada Legislatura han fallado ante la falta de experiencia, conocimiento, de ganas de trabajar, de cercanía con la ciudadanía y creer que ser diputado únicamente es para cobrar, así como para presentar “ocurrencias”, señaló el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz a la diputación local por el Distrito 10 de Xalapa, Sergio Hernández Hernández.

En entrevista, realizada en las instalaciones de Diario de Xalapa, señaló que los representantes del Congreso actual tienen un “gran desconocimiento” de las acciones que por ley les corresponden.

“Un diputado es la voz que representa los intereses de la población y esa voz debe llegar al Congreso del Estado a presentar una iniciativa que se vuelva un dictamen y una ley en defensa de la ciudadanía, pero también el trabajo de los legisladores es representar”, dijo.

En su opinión, actualmente no existe un poder Legislativo, sino un Secretaría de gobierno del Estado, el cual sólo sirve para hacer campaña y promover el voto para favorecer a Morena.

“Esto es seguir con lo mismo o cambiar por alguien que busque resultados reales, tenemos diputados que son grises, necesitamos diputados reales, alguien que tenga conocimiento de todos los problemas de la ciudad”, expuso.

¿Cuáles son las propuestas de Sergio Hernández Hernández?

El candidato detalló que en Xalapa se tienen cinco problemáticas bien identificadas: seguridad, falta de agua, infraestructura, movilidad y salud.

“La seguridad es un tema que tenemos que resolver, es un tema que le duele a la sociedad, la ciudadanía se siente insegura de salir a la calle, a sus trabajos, a las escuelas”, dijo.

En entrevista, realizada en las instalaciones de Diario de Xalapa, Sergio Hernández Hernández detalló que en Xalapa se tienen cinco problemáticas bien identificadas

Destacó que como legislador se tiene que buscar la gestión de acciones para solucionar la problemática del agua en la capital veracruzana.

“Se tienen que hacer las gestiones necesarias para poder resolver el tema de la falta de agua porque debemos reconocer que no depende sólo del ayuntamiento, del gobierno del Estado, de la Federación, también depende de la sociedad y de la voluntad de quienes están en el gobierno, lo que haré es presionar, exhortar y exigir que se atienda este problema para poder darle una solución”, expuso.

Refirió que aunque no se cuenta con una solución específica en la sociedad xalapeña hay especialistas que hay que apoyar en los temas de captación, de reforestación y todos aquellos que busquen generar resultados en la materia.

Destacó que la capital veracruzana tiene una problemática de infraestructura y movilidad, debido a la falta de atención de parte de las autoridades.

Destacó que como legislador se tiene que buscar la gestión de acciones para solucionar la problemática del agua en la capital veracruzana

“En lugar de que te puedas trasladar en 15 minutos, hoy en Xalapa te tardas 45 o 50 minutos, es un asunto grave, la gente pierde tiempo valioso en sus coches, en taxis, en camiones. Desde el Congreso se pueden incentivar foros para hacer reformas a las leyes que nos permitan exhortar a las autoridades”, expuso.

Sobre el tema de salud indicó que quienes no cuentan con seguridad social, seguro popular o no tienen recursos para poder pagar el servicio médico no pueden atenderse.

Morena ha ganado y no ha hecho nada

Mencionó que por tres procesos electorales Morena ha ganado en Xalapa, pero la ciudadanía no sabe quiénes son sus representantes locales.

“Tenemos que ser una representación real, ser un diputado que realmente conozca los problemas de Xalapa, cuando fui diputado local hice el proyecto de Casas de Enlace, el cual pienso retomar porque es la única manera de poder representar las mejores iniciativas”, expresó.

Refirió que cuando el PAN dice que es ejemplo de gobierno se menciona a Querétaro, Mérida, Veracruz, y Boca del Río, los cuales, dijo, son municipios en los que se ha registrado una etapa de prosperidad y transformación positiva para la ciudadanía.

Mencionó que por tres procesos electorales Morena ha ganado en Xalapa, pero la ciudadanía no sabe quiénes son sus representantes locales

“Morena debería presumir una ciudad en el país, debería presumir Xalapa, es la primera ciudad, la primera capital que ganan en la historia, en el 2015 se ganaron las primeras diputaciones con quien ahora es gobernador, pero en el 2017 ganó la primera capital del país, y en el 2018 gana la gubernatura, entonces tenían los dos legisladores locales, los dos Distritos federales, la alcaldía y la gubernatura, los dos senadores, pero no hicieron nada”, expresó.

Criticó que Xalapa no haya logrado avances en los últimos años, debido a la mala gestión del partido de la oposición.

“Morena representa una serie de problemas, la gente lo que quiere es que quede fuera, esta es la principal problemática porque la gente quiere que se vayan porque todos los problemas de seguridad, educación, empleo tienen que ver con la mala gestión”, opinó.

Sobre sus gestiones anteriores

Puntualizó que cuando formó parte de la antepasada Legislatura buscó la oportunidad de que todos los partidos políticos trabajaran en las coincidencias para lograr un Congreso local productivo.

“Cuando se está en el Congreso se debe legislar para todos y buscar el bienestar de la ciudadanía, fuimos la Legislatura más productiva hasta este momento, con más iniciativas presentadas, con más dictámenes aprobados, con más puntos de acuerdo, con más exhorto, en dos años del periodo hicimos lo que en el registro de la numeralia legislativa se tiene, superamos por el doble a la actual y la pasada Legislatura”, expuso.

Puntualizó que cuando formó parte de la antepasada Legislatura buscó la oportunidad de que todos los partidos políticos trabajaran para lograr un Congreso productivo

Se logró que cuando estuvo al frente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) logró que las sesiones de Comisiones se transmitieran en vivo porque eso obligaba a los legisladores a presentarse a las reuniones.

Destacó que una de las grandes problemáticas de Xalapa es la inseguridad, por lo que se debe actuar desde el Congreso local.

Recordó que en la antepasada Legislatura llevó a cabo el Foro Ciudades Más seguras, a través del cual se realizó una visita a las ciudades del país con mayor seguridad: Mérida, Aguascalientes, San Nicolás de la Garza, Benito Juárez y Aguascalientes.

“En Querétaro y Aguascalientes reformaron la ley de la Fiscalía junto con la de Seguridad Pública para que pudiera haber una coordinación entre ambas para que el policía pudiera tomar la denuncia y a partir de ese momento tener la denuncia presentada, lo cual no se hace, hoy en Veracruz toman hechos, hacen el reporte y que se investigue, sino, no hay denuncia, la gente no confía en la Fiscalía y por tanto no hay denuncias”, comentó.

Sobre la búsqueda del voto

Hernández Hernández mencionó que se realiza una campaña constante para que las personas salgan a emitir su voto en las urnas; sin embargo, se tiene la confianza de que la ciudadanía acudirá ante el descontento que se tiene hacia Morena. “La gente sale más a votar cuando está inconforme y hoy está inconforme, la gente va a salir a votar porque está inconforme con los gobiernos, debemos reconocer como oposición nuestros errores”.

Mencionó que la ciudadanía no está conforme con las acciones del gobierno, por lo que sí saldrá a las urnas. “Hoy la gente usa el voto como un castigo, ese es su método de elección”, expuso.

Mencionó que se realiza una campaña constante para que las personas salgan a emitir su voto en las urnas

¿Qué opina Sergio Hernández Hernández sobre un debate entre candidatos a la diputación local?

Ante ello, el candidato puntualizó que está listo para participar en un debate, por lo que espera que las demás candidaturas acepten participar en este ejercicio público.

Indicó que ya presentó su solicitud ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para que el debate se desarrolle, “en el Congreso se debate, si se va a hacer esto cuando inicie la Legislatura se puede llevar a cabo de manera previa”.

“Yo estoy preparado para debatir, me siento como pez en el agua para debatir con quien sea porque conozco los procesos legislativos, a final de cuentas fui parte de una Legislatura en la que se lograron resultados, no tengo como meta proponer o hacer promesas vacías, sino hacer propuestas reales, no se trata de ocurrencias y buenas intenciones”, agregó.