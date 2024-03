"Vamos a echar a andar la refinería de Dos Bocas": Xóchitl Gálvez

VILLAHERMOSA. “Mi compromiso es: vamos a echar a andar esa refinería (Dos Bocas). Yo no voy a hacer lo que el presidente de cancelar proyectos (...) Ya nos gastamos 460 mil millones de pesos, no puede ser. Necesitamos realmente que funcione”, dijo Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), quien estuvo ayer de gira por Tabasco, tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para El Sol de México, Gálvez Ruiz dijo que mantendrá proyectos de la actual administración, como la refinería Olmeca, en Dos Bocas, o los programas sociales, los cuales aseguró que no van a desaparecer, pese a lo que sus adversarios afirman.

Dijo también que ella no trabajó con Felipe Calderón ni con Genaro García Luna, como acusa Claudia Sheinbaum, pero quien si lo hizo es Omar García Harfuch, el que pretende que sea su secretario de Seguridad.

Estás en tierra de Andrés Manuel López Obrador, la tierra que expulsó a Felipe Calderón en algún tiempo de su campaña y en donde por más de 18 años este pueblo está apoyando a un hombre, ¿Cómo te sientes en esta tierra?

Cuando fui comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas apoyé al presidente López Obrador actual, entonces jefe de Gobierno, a que electrificáramos buena parte de La Chontalpa que la CFE había abandonado en ese tiempo, porque como no pagaban la energía eléctrica, pues la CFE les dejo de poner transformadores (...) Hicimos una buena inversión, tengo que reconocer, a petición de López Obrador. Me habló por el teléfono rojo, me puso en contacto con varios líderes y en ese entonces apoyé a esta zona de La Chontalpa.

Entonces, lo que yo te diría es que me siento contenta de estar en Tabasco, le va a ir bien a Tabasco.

¿Cómo vas a convencer a los tabasqueños cuando el Presidente ha trabajado mucho en una ideología, tratar de buscar que se mantenga su proyecto de la Cuarta Transformación?

Yo no quiero que la gente deje de pensar lo que piensa. Yo no tengo la visión de llegar e imponer mi visión, yo lo que creo es que la gente debe tener oportunidades para salir adelante, ser libre para decidir y tendrá derecho a pensar lo que quiera. Yo voy a gobernar por igual para los de Morena, para los del PAN, para los del PRI y para los del PRD. No voy a impulsar la división, el odio.

El Presidente mintió y, perdóname que se los diga, pero él dijo que yo quería quitar los programas sociales. Eso es falso

(...) El Presidente mintió y, perdóname que se los diga, pero él dijo que yo quería quitar los programas sociales. Eso es falso, por eso firmé con sangre... No se vayan con el rollo, era una gotita de sangre, que estampé sobre un documento que queda para la historia, donde yo hago el compromiso con mi palabra, con un notario público y con mi propia sangre, de que los programas sociales no se van a quitar porque esa es la cantaleta de Morena, “es que Xóchitl va a quitar los programas sociales”. ¿Cómo voy a quitar los programas sociales si mi abuela se murió tirada en un petate por falta de un doctor en el pueblo, si yo tenía que vender gelatinas de niña porque no tenían dinero la familia o gracias una beca yo pude estudiar ingeniería en la Universidad. No hay manera que yo quite los programas sociales.

Dices que vas a dejar tu mejor impresión aquí a Tabasco ¿Cuál es esa mejor impresión? ¿Cómo lo vas a lograr?

Tabasco estaba mejor hace seis años que ahora. No es posible que un Presidente de Tabasco haya empeorado la situación de Tabasco. (...) ¿Díganme si hace seis años no estaba mejor Tabasco que ahora en materia de seguridad pública? ¡No se escuchaba! Y si no hacemos algo va a volverse un Zacatecas, un Colima. No es justo...

Claudia fue a Guanajuato a presumir que ella sí iba con la delincuencia, dice que yo represento a Felipe Calderón, cuando el que realmente trabajó con Felipe Calderón es Omar García Harfuch. Él sí trabajó con García Luna. Yo no he trabajado ni con Felipe Calderón ni con García Luna. Omar García Harfuch, el que pretende que sea su secretario de Seguridad Pública, sí pertenece al grupo de García Luna.

Yo no pretendo que a los delincuentes les violentemos sus derechos humanos pero tampoco pretendo que se sientan en una cárcel como si fuera un hotel donde extorsionan, donde cobran piso desde la cárcel, y estas cárceles se han vuelto totalmente tolerantes y los ciudadanos siguen siendo víctimas de la delincuencia.