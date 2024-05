Xóchitl Gálvez descarta que renuncia de Alejandra del Moral al PRI afecte su candidatura

Pachuca, Hidalgo. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, descartó que la renuncia de Alejandra del Moral al PRI y su adhesión al proyecto de la morenista Claudia Sheinbaum, abanderada presidencial de Sigamos Haciendo Historia, vaya a afectar su campaña a días de concluir.

Desde su tierra, Hidalgo, donde cerró su campaña acompañada de su familia, la candidata presidencial afirmó que la excandidata del PRI a la gubernatura del Estado de México no se lleva estructura partidista y por lo tanto no la afecta en votos.

— “¿No se vuelve para su campaña un golpe?”, se le cuestionó.

— “No, o sea, realmente no, porque ella no se lleva nada. Ella no traía nada, no se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar. Entonces, ¿qué se va a llevar? Nada”, respondió.

Gálvez Ruiz acusó que Alejandra del Moral decidió apoyar el proyecto autoritario de Morena, una decisión que, dijo, respeta pero que calificó de incongruente.

“Aquí hay dos proyectos, la democracia o el autoritarismo, ella decide apoyar el proyecto autoritario, es su decisión, la respeto. Miles de mexiquenses están con nosotros, no se los lleva (Alejandra), la gente detesta la incongruencia. Que le vaya bien acá nos quedamos los que vamos a seguir luchando por un México que le apuesta a la democracia”, sostuvo.

La candidata cuestionó a Claudia Sheinbaum por criticar al PRI y al PAN en sus discursos pero en los hechos sumarlos a su proyecto presidencial, pues además de Alejandra del Moral, la candidata ha fichado a priistas como Alejandro Murat, exgobernador del PRI, o Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México.

Claudia ama a los del PRI y a los del PAN, tanto se queja (de ellos) pero le encantan.

Por su parte, la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, lamentó la renuncia de su excandidata a la gubernatura del Estado de México, sin embargo, dijo que la historia la va poner en su lugar.

“La historia va a poner a cada quien en su lugar, estoy del lado correcto de la historia”, dijo antes de entrar al evento de Xóchitl Gálvez.

Este día, Alejandra del Moral anunció a través de su cuenta de X su renuncia al PRI. En su comunicado acusó que el partido perdió sus ideales revolucionarios y democráticos.

Minutos después, Claudia Sheinbaum compartió en la misma red social una fotografía con Alejandra del Moral, en la que le agradeció por sumarse a su proyecto.