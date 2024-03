Xóchitl Gálvez no culpa a AMLO ni a expresidentes de la violencia en México

Aguascalientes.- La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que no echará la culpa a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ni tampoco a Andrés Manuel López Obrador por la violencia en el país, pues afirmó que ella tomará el "toro por los cuernos" para acabar con la delincuencia.

En conferencia de prensa desde el teatro Morelos en la capital de Aguascalientes y acompañada de candidatos a los diversos puestos de elección, Xóchil Gálvez manifestó que de ser presidenta, no echará el dinero a la basura.

“Yo voy a hacer una presidenta valiente, una presidenta sin miedo, eso es lo que voy a ser. Yo me voy a ser responsable de la seguridad de ustedes, no le voy a echar la culpa a (Felipe) Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto, ni tampoco le voy a echar la culpa a López Obrador, voy a agarrar el toro por los cuernos para darle paz y tranquilidad a los mexicanos”, afirmó la candidata hidalguense.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Gálvez reitera que construiría cárcel de máxima seguridad

Al igual que en su discurso de inicio de campaña presidencial en Fresnillo, Zacatecas, Sheinbaum señaló que los delincuentes tendrán que aprender que "aquí se va a aplicar la ley y no se van a dar abrazos".

“Está fuerte lo que está pasando en México, no hay solución. Sí creo hoy que la prisiones no tienen el orden de control que se necesita, necesitamos primero ordenar las prisiones, pero requerimos un modelo nuevo de prisión que realmente haga que los delincuentes paguen sus delitos y me refiero a los peores delincuentes”, apuntó.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Por ello, subrayó que una de sus propuestas de seguridad es que se construya una prisión de máxima seguridad y tecnología, a prueba de túneles y de los más peligrosos delincuentes.

Señaló que hay que apostarle más a la justicia civil: "los verdaderos delincuentes están en la calle delinquiendo y en las prisiones hay gente que por robarse una caja de pan, están en la cárcel, por lo que vamos a apostarle a que muchos delitos menores se vayan a un sistema de justicia alternativa y que esas personas no tengan que estar en la cárcel".

Respecto a las Fuerzas Armadas realizando labores de seguridad pública, dijo que sus elementos deben regresar a sus cuarteles y "deberán ser tratados dignamente”.

No quitará pensión a adultos mayores

Ante las declaraciones del mandatario federal de que si Xóchitl Gálvez llegara a la Presidencia, ella quitaría la pensión a los adultos mayores, aclaró: “no hay manera que quite los programas sociales como lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador y su candidata Claudia Sheinbaum se lo pueda quitar, pues ese es el cuento de Morena porque es de los pocos logros que tiene”.

Por el contrario, prometió que en su gobierno, los mexicanos tendrán más, así como los adultos mayores, quienes están en situación de vulnerabilidad y habrá pensiones a partir de los 60 años.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Sobre el Tren Maya, Xóchil Gálvez criticó que es un proyecto que costó 500 mil millones de pesos cuando en un inicio se dijo que sólo costaría 120 mil millones.

"Lo que sí tengo en contra es el daño ambiental que le hicieron a la selva, vamos a recuperar la selva maya y la vamos a declarar zona natural, protegida, porque no se vale el daño que le hicieron a la selva”, añadió.