Adiós a “guardaditos”, SHCP anuncia más recortes al presupuesto

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció un recorte en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, tras advertir que este año se acabarán los “guardaditos” del gobierno debido a la emergencia por el Covid-19, Tras anunciar que enviará a la Cámara de Diputados a más tardar el próximo 8 de septiembre el Presupuesto de Egresos, precisó que por la pandemia se usaron las coberturas del precio del petróleo, los fondos para los choques económicos y los “guardaditos” que tenía el gobierno, por lo que advirtió un el peor panamora para el país en el pultimo siglo.

“En el 2021 ya no va a haber ese colchón, además de que el precio de las coberturas petroleras va a ser menor en 22 por ciento que en las de este año”, advirtió el secretario de Hacienda, durante su participación en las planarias de la Cámara de Diputados.

Herrera habló también del problema de la deuda pública que aumentará porque está comprometida en divisa externa. “Entonces eso puede hacer que la deuda aumente... no sé, entre 7 y 10 puntos del PIB, entonces no vamos a tener espacio para pedir mucho más y más bien vamos a tener que empezar a poner a la economía en una trayectoria descendente”, les dijo a los legisladores.

Por tanto, adelantó que el Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará un recorte que dejará con menos recursos a la nación que en los últimos periodos fiscales. “Van a enviar un Presupuesto que sea muy cuidadoso, prudente y muy responsable y que va a requerir la comprensión y la solidaridad de muchos porque recursos en el Presupuesto va a haber menos en los que mandamos este año y en lo que había cuando menos en dos años fiscales anteriores”, afirmó.

No han sido pocos los que, incluso, han renunciado a sus posiciones en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a sus desacuerdos en materia presupuestal, ante el recorte del 75 por ciento que se impuso durante estos meses a todas las dependencias gubernamentales y a la eliminación de varias subsecretarías para “ahorrar” insumos, así como a la desaparición de los fideicomisos. Y es que, dichas medidas no han sido bien recibidas ante la permanencia de otros proyectos de alto costo, como son el Tren Maya, la ampliación de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas que, hasta el momento y tras más de un año de haber iniciado, sus obras no presentan un avance significativo.

“Tenemos que aprender a vivir con el covid y empezar a ajustar la economía y las finanzas públicas para no estar en un paro; impulsar la economía donde tiene un mayor impacto y proteger a quienes pueden resultar más afectados, lo cual ya se realiza mediante los programas sociales del presidente; acelerar los proyectos de infraestructura y de inversión pública; aprovechar el impulso que hay con el T-MEC; y abrir el sector de la construcción”, agregó el Secretario.

Arturo Herrera llamó a aprender a vivir con el Covid-19 y comenzar a ajustar la economía y las finanzas para no entrar en un paro de la actividad económica, ya que la Economía del país operará en condiciones distintas. “Vamos a tener que convivir con el Covid el próximo año y, por lo tanto, la economía operará en condiciones distintas”, puntualizó.