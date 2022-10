AMLO propone cuatro alternativas para mejorar oferta de vuelos en México

Para mejorar la oferta de vuelos en México, promover que haya más competencia y ayudar a que los precios que reciben los usuarios sean más bajos, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso cuatro alternativas para que el estado mexicano o la iniciativa privada intervengan en esta situación.

“Se tiene que buscar que se dé el servicio en donde no hay, que haya competencia, porque eso es muy importante, entre más líneas hay más competencia existe y esto ayuda al control de los precios, a regular los precios, a que no se abuse en el cobro de los precios”, expuso en su conferencia de prensa diaria.

Para lograr esto, dijo, existen cuatro alternativas que se podrían llevar a cabo, siendo la principal de ellas la compra de la marca Mexicana de Aviación para que el Ejército pueda constituir su propia aerolínea y formar parte de la oferta que existe en el país. Aunque en caso de que no se pueda realizar la operación, sí se buscaría integrar una empresa desde cero.

La opción para comprar Mexicana se encuentra en análisis, pues consideró que sería bueno aprovechar la experiencia que tiene la Fuerza Aérea mexicana para el manejo de una empresa estatal, pero señaló que antes debe de haber un acuerdo entre los trabajadores sindicalizados que protestan desde hace 12 años por el pago de sus pensiones y liquidaciones.

Se pretende que usuarios decidan usar más los vuelos como transpote. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con lo manifestado, su gobierno ya realizó un avalúo del precio que podría alcanzar la marca y en caso de que los extrabajadores lleguen a un acuerdo entre ellos, su administración podría comenzar una negociación para adquirirla, aunque descartó que la plantilla que formaba parte de Mexicana sea reintegrada a sus puestos.

“Tendríamos que considerar otros elementos y a lo mejor algunos sí podrían pasar en alguna convocatoria, pero no es así de que todos los trabajadores pasen a formar parte de la nueva línea aérea, no lo podríamos hacer, no creo yo que sea lo más conveniente”, sostuvo.

En caso de no poderse realizar la compra de la marca, que según el presidente es un estandarte, se conformaría una aerolínea desde cero con un nombre que represente la cultura y la historia del país como “Mexica”.

La segunda alternativa para ampliar la oferta de vuelos al interior del país, planteó, es que la iniciativa privada extranjera o nacional busque rescatar, con la ayuda del gobierno, alguna de las otras dos aerolíneas que se encuentran en situaciones financieras graves como lo son Aeromar e Interjet.

El presidente López Obrador expuso que otra de las alternativas que podrían ayudar a la situación del país es que las empresas que ya existen y funcionan en México amplíen su oferta de vuelos al interior del país, con lo que los usuarios tendrían más destinos a los cuales poder llegar y más precios por los cuales elegir.

Finalmente propuso abrir la aviación para que empresas extranjeras de Estados Unidos o Europa puedan operar con mayor libertad en el país, tanto en destinos internacionales como nacionales.

“Que puedan llegar líneas extranjeras de Europa o Estados Unidos y llevar a cabo también viajes al interior del país, porque ¿esto qué significaría? que haya más competencia, es un poco lo que hablábamos del libre mercado, es decir, a ver ¿qué es lo que a un gobierno le debe de importar? la economía del pueblo. Si vamos a pagar nueve mil pesos por un boleto a Hermosillo y resulta que es lo que se puede pagar de México a Lisboa ¿por qué tan caro? entonces vamos a abrir la competencia, porque además eso es la democracia”, concluyó.