Aumenta el contrabando de huevo mexicano a EU por alza de precios

Ante el encarecimiento que ha tenido el costo del huevo en los Estados Unidos, principalmente en la zona de Texas, la oficina Customs and Border Protection (CBP) ha detectado el tráfico de este producto desde hace un par de días, ya que lo han comenzado a "cruzar" de Juárez a El Paso.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales el Director de Operaciones de la Oficina de El Paso, Héctor Mancha, quien dio a conocer que se ha incrementado el decomiso de este producto y que su paso está prohibido, por lo cual se podrían aplicar incluso multas y sanciones a quienes pasen el producto.

"La oficina de campo El Paso ha detectado un aumento en las intercepciones de huevos en los puertos de entrada regionales, recordatorio de que los huevos crudos y las aves de corral tienen prohibido el ingreso a los EE. UU. Evite demoras, multas y sanciones declarando todos los productos agrícolas comprados en el extranjero" refirió el mensaje del director.

En la frontera, además de huevo que ha sido producido del Estado de Chihuahua, también mostraron imágenes de producto elaborado en Nuevo León, donde los agentes aduanales insisten a no cruzar este alimento, ya que podrían ser acreedores a una multa que indicia en los 300 dólares cerca de 5 mil 800 pesos y puede ir incrementando.

De acuerdo al comparativo, en Juárez el costo del huevo ronda los 60 a 70 pesos por cartera de 30 piezas, mientras que en El Paso, el costo por la misma cartera es de 100 a 130 pesos por el mismo producto, lo que ha incentivado a que las personas adquieran el producto y lo trasladen a la otra nación.

De acuerdo a los datos de los agentes de CBP, los decomisos de huevo han tenido un incremento en los últimos 3 meses, ya que la cifra se incrementó en un 108% en ese periodo, por lo cual insisten a no trasladar productos derivados del ave y otras mercancías ilícitas.

El costo del huevo ha tenido un incremento debido a la inflación que existe actualmente en ambas naciones, pero a su vez, los Estados Unidos tuvo una de las peores gripes aviares que tuvo que terminar con más de 58 millones de aves que estaban infectadas de esta enfermedad.