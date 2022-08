Bank of New York pide a TV Azteca pago anticipado de bono por 400 mdd

La productora TV Azteca recibió un aviso por parte de The Bank of New York Mellon para pagar de manera anticipada un bono con vencimiento en 2024.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, precisó que el monto de dicho bono asciende a 400 millones de dólares.

“El representante común de los tenedores de bonos (The Bank of New York Mellon) notificó de la aceleración del vencimiento de 400 millones de dólares a vencer en 2024”, destacó la emisora.

Esta operación sucedió en 2017, cuando TV Azteca emitió notas no garantizadas en la Bolsa de Valores de Singapur, pero en febrero de 2021 informó que aplazaría el pago de sus intereses debido a una reestructura de deuda en moneda extranjera.

“En los últimos 18 meses, la compañía ha amortizado tres mil 347 millones de pesos de su deuda con costo, fortaleciendo su estructura de capital y refrendando su compromiso de mantener solidez estrategica, financiera y operativa”, manifestó la empresa.

La compañía agregó que ha mantenido un diálogo con los tenedores de notas de 2024, con el fin de alcanzar un acuerdo ”favorable” para todas las partes.

“TV Azteca continuará trabajando con una estricta disciplina financiera para garantizar una operación que benefice a las audiencias, colaboradores y clientes en cumplimiento con la regulación”, concluyó en el documento enviado a la BMV.