CFE decidió no comprar gas caro: IHS Market

El frente polar que atacó el corredor Texas, Kansas, Louisiana disparó los precios del gas natural y hubo lugares donde el precio pasó de tres dólares por millón de BTU's a nueve mil dólares, por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidió no pagar esos precios. Esto provocó el apagón en el norte del país este lunes, informó Adrián Calcaneo, director del grupo Midstream Oil & NGL de IHS Market.

“El mercado funcionó y la CFE decidió no comprar a ese precio, eso es lo que pasó. No es que se haya cerrado el paso del gas, es que se toma una decisión financiera de no pagar por ese monto, no es que los texanos no quieran dar más gas natural, así no funciona”, explicó el especialista en conferencia de prensa.

Este lunes se registró un apagón en el norte del país que afectó a 4.7 millones de usuarios en Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas y Durango. La CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informaron que esto fue ocasionado por los efectos del frente frío 35 que congeló los ductos por los que se transporta gas de Estados Unidos a plantas generadoras de electricidad en México.

En conferencia de prensa, la empresa productiva del Estado señaló que se registraron cortes en el suministro de gas a México y también volatilidad en los precios del combustible, que causarán impactos por 20 mil millones de pesos, pero no se traducirá en un alza en la tarifa a los usuarios, debido a que se diferirá en los próximos 12 meses.

El especialista de IHS Market explicó que el frente frío incrementó la demanda eléctrica en Texas, por lo que las centrales de ese estado se vieron obligadas a incrementar su consumo de gas natural en un momento en el que la producción está demasiado controlada porque no tiene mercado.

“La baja en la producción de gas natural no es un fenómeno nuevo, fue un cambio paulatino en el que poco a poco se redujo la producción, respondiendo a la baja demanda. Reiniciar operaciones también es un proceso tardado, no va a ser fácil y no será rápida esa recuperación”, dijo.

De acuerdo con Calcaneo, el problema es que con la pandemia la producción de gas natural se contrajo de manera importante, había menos producción y menos gas disponible, por eso es que se agotó y encareció el energético.

Texas tiene una gran posición con producción de energía renovable de electricidad, que en este momento funciona al máximo, casi 20 por ciento, pero su sistema eléctrico no está interconectado como el mexicano, por eso necesita todo el gas natural disponible para crear electricidad a nivel local.

Calcaneo explicó que el sistema de generación mexicano apuesta muy fuerte a la interconectividad con el gas de Estados Unidos, que tiene los precios más bajos del mundo; y los contratos en los que la CFE compra el gas en el mercado de futuros para asegurar un precio menor comprando por adelantado, están sujetos a cláusulas. En ese sentido, añadió, el precio se desborda por la falta de disponibilidad del combustible y se aplica una cláusula conocida como “fuerza mayor”, misma que permite a las gaseras incrementar el precio de la molécula sin previo aviso.

La política energética de Texas indica que el estado se tiene que surtir a sí mismo, y CFE, al ser el segundo consumidor de gas, decidió no pagar esos precios tan elevados por la demanda, comentó Calcaneo.

David Crisostomo, director de la División de Gas Natural y Electricidad de IHS Markit, recordó que Canadá exporta gas a Estados Unidos y que si fuera un problema de congelamiento de tuberías, el desabasto y los apagones serían constantes en EU.

Abril Moreno, analista del sector, destacó que es natural que a mayor demanda de gas suban los costos, aunque cuestionó que en teoría la CFE debería tener coberturas para prevenir este tipo de variaciones.

El Cenace informó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sobre las condiciones de riesgo existentes por la situación y tomó las acciones de confiabilidad y seguridad para mitigar posibles riesgos en el sistema interconectado nacional, como reforzar las previsiones de reserva de generación con combustibles alternos.

Asimismo, el órgano que controla la energía en el país dijo que durante la noche del domingo y la madrugada del lunes se desconectaron centrales eléctricas generadoras del norte y noreste del país por el desabasto de gas natural y fallas en infraestructura de generación por congelamiento.





Con información de Juan Luis Ramos | El Sol de México