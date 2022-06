Quedan asuntos sin resolver antes de completar la compra, dice Musk sobre Twitter

Elon Musk afirmó este martes que aún quedan asuntos sin resolver para consumar la compra de Twitter, como anunció el pasado abril por 44 mil millones de dólares, y afirmó que este proceso no le provocará problemas con China, un gran mercado para su compañía Tesla.

Hay aún asuntos sin resolver, indicó Musk en una videoconferencia desde el Foro Económico de Qatar y apuntó en concreto tres temas cuya resolución está esperando por parte de la compañía.

Está el asunto de la "cifra de cuentas falsas y spam que Twitter dice que es el 5 por ciento, aunque no es nuestra experiencia", señaló.

El pasado 6 de junio, Musk amenazó con no consumar la compra de Twitter precisamente por este tema, dado que no ha recibido de la empresa la información que él requirió.

Y luego “está la cuestión de si se reunirá la porción de la ronda de deuda y si los accionistas votarán a favor”, dijo el magnate respecto a los otros dos asuntos aún pendientes.

Musk, que afirmó al inicio de la conversación que está limitado en lo que puede decir por tratarse de temas sensibles y la posibilidad de que le demanden por sus palabras, aseguró también que en el caso de que se consuma la compra de Twitter, esto no afectará a China.

Twitter no opera en China, aseveró, y añadió que piensa que China "no interfiere en la libertad de expresión en Estados Unidos", por lo que no cree que habrá problema para equilibrar sus intereses de Tesla en China con la futura adquisición de la red social.

Asimismo, apuntó que, en el caso de consumar la operación con Twitter, se concentraría en "impulsar el producto" en la red, pero no necesariamente planea ser el director general.

Durante la conversación en la segunda edición de este foro en Catar, Musk fue preguntado si votaría a Donald Trump para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, en 2024: "Estoy indeciso en este momento sobre esa elección”.