Con petróleo no hay soberanía energética, advierte asociación civil contra el cambio climático

México no conseguirá la soberanía energética si depende del petróleo para su desarrollo nacional y deja de lado recursos naturales como el viento y sol para llevar electricidad a todos los hogares mexicanos, afirmó la organización de la sociedad civil Iniciativa Climática de México (ICM).

“Soberanía energética sería que usaran nuestros recursos naturales, como el viento y el sol, sin depender de ningún cartel petrolero ni de intereses de otros países. Usar nuestro sol y nuestro viento sería la mejor muestra de soberanía que podría tener el país”, sentenció Daniel Chacón, director de Energía de ICM.

La Iniciativa Climática de México es un organismo nacional que impulsa el combate al cambio climático y es fondeado principalmente por la organización con sede en Londres, Children’s Investment Fund Foundation, así como por Climate Transparency, The Climate Reality Project, Climateworks Foundation European Climate Foundation, el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México y la Secretaría de Energía (Sener) en México.

Chacón Anaya explicó que el país se encuentra inmerso en el mercado mundial de hidrocarburos, donde no cuenta con la capacidad ni infraestructura y depende de los precios y tarifas de las grandes naciones petroleras como Arabia Saudita o Estados Unidos, mientras “nosotros no quedemos como los chinitos, solamente mirando”.

“La parte de soberanía no puede ser argumento fuerte porque no se ve por ninguna parte o se aplica, no hay ejemplos de esa soberanía”, añadió durante su participación en el panel virtual “Transición Energética para el Bienestar Social: Retos de la Nueva Legislatura”.

Beatriz Olivera, directora general de Engenera, coincidió en que la idea de soberanía energética debe de ir acompañada de componentes innovadores y creativos como lo son las energías renovables.

La especialista en cambio climático aseguró que con el cambio de legislatura en el Congreso federal se abre la posibilidad de retomar proyectos sustentables de la Comisión Federal de Electricidad como la CFE Solar, que se propuso en el sexenio pasado para crear un área estratégica en la paraestatal enfocada en impulsar la energía fotovoltaica.

“Si le apostamos por la soberanía, tendríamos también que apostarle por el fortalecimiento de nuestras instituciones, en particular me refiero a la CFE, pero con un componente innovador, con un componente más creativo, que son las energías renovables”, comentó.

Agregó que este tipo de propuestas deben de presentarse por los nuevos legisladores, de cara al cambio de legislatura tras las elecciones intermedias de este 6 de junio próximo, pues enfatizó que la agenda medioambiental está olvidada y relegada.

Marco Cancino, director general de Inteligencia Pública esperó que el cambio de legisladores pueda centrar el debate en propuestas técnicas y no ideológicas, pues señaló que con las propuestas actuales “estamos en la calle”.

Dijo que las campañas de legisladores, alcaldes y hasta gobernadores se han caracterizado por falta de propuestas concretas y se han diluido con propuestas y ocurrencias, pues “la calidad de las campañas electorales se reduce de manera significativa, no hay debates técnicos”.

“Esperemos que como grupos parlamentarios, con equipos de asesores, con las prioridades políticas de cada uno de los partidos se puedan ver propuestas más completas”, criticó.