Coneval espera alza en el salario de 15%

Para empezar a cubrir 2.5 veces el valor de la canasta básica como estableció la presidenta Claudia Sheinbaum, el salario mínimo debe seguir aumentando por arriba de la inflación y a doble dígito, indicó José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“Al menos para el siguiente año, el alza tendría que ser de doble dígito, ojalá se alcance un acuerdo, sería muy bueno que alcanzara 15 por ciento porque eso empujaría a una mayor reducción de la pobreza laboral y la pobreza multidimensional”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Nabor Cruz recordó que en el país las familias están integradas en promedio por cuatro habitantes y solo para cubrir la canasta básica alimentaria deben destinar más de 10 mil 500 pesos, pero esta cifra asciende a más de 14 mil pesos cuando incluyen la canasta no alimentaria, que son los gastos en transporte, calzado y vestimenta.

Durante agosto, el costo de la canasta básica alimentaria y no alimentaria ascendió a cuatro mil 564.9 pesos; mientras el salario mínimo en este año fue de siete mil 467 pesos, es decir, con este ingreso solo se cubre 1.6 veces las dos canastas básicas.

Si en 2025, el aumento del salario mínimo es de 15 por ciento, el ingreso base ascendería a ocho mil 587.05 pesos, con los que se cubriría 1.8 veces la canasta básica, con precios de agosto.

El representante de Coneval afirmó que cualquier incremento del salario mínimo, si se hace en términos reales, es decir, arriba de la inflación, contribuiría a la reducción de la pobreza laboral, que son aquellas personas que perciben un ingreso por debajo del valor de la canasta básica.

Recordó que el efecto de la inflación mermó la capacidad de ingreso de las personas, especialmente a partir del segundo semestre de 2022 cuando observaron un aumento de doble dígito en diferentes productos que conforman la canasta básica, pero en 2023 estos precios empezaron a reducir y se observó cierta estabilización en el valor de los productos.

“Se ha atenuado el incremento de los precios y eso me parece, permite las condiciones para otra vez consensuar un incremento de 12 a 15 por ciento del salario mínimo el siguiente año”, dijo Nabor Cruz.

Aumento responsable: IP

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) apoya un incremento en el salario mínimo, pero subraya que debe ser un aumento responsable, vinculado a la productividad y la reducción de la informalidad.

“Nos preocupa que un aumento sin considerar la productividad y la informalidad pueda agravar estos problemas”, afirmó a este medio Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex.

Un incremento salarial sin una estrategia adecuada podría empujar a muchas empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) hacia la informalidad, dijo el representante patronal.

Para Coparmex, un aumento salarial debe ir acompañado de una campaña nacional para mejorar la productividad y facilitar la transición de los trabajadores informales hacia la formalidad.

“Es necesario tender puentes para que quienes trabajan en la informalidad puedan formalizarse, integrándose a la economía formal”, sostuvo Barbosa.

Asimismo, Coparmex propone que el aumento salarial esté respaldado por programas de capacitación y certificación tanto para empresas como para empleados, ya que la formación continua es esencial para elevar la productividad y mejorar los salarios.

“Un incremento salarial debe ir de la mano con la capacitación. Solo así podemos mejorar la competitividad del país”, afirmó.

Para fomentar esta capacitación, Barbosa sugirió que se otorguen incentivos fiscales a las empresas que inviertan en la formación de sus trabajadores. Esto ayudaría a crear un círculo virtuoso donde la mejora en la productividad permita aumentos salariales sostenibles y beneficiosos para ambas partes.

Aunque Coparmex está de acuerdo con el aumento del salario mínimo, Barbosa señaló que aún no tienen una postura definida respecto a un incremento de doble dígito para el próximo año.

“Todavía no se ha estudiado a fondo los posibles impactos de un aumento de este tipo. Estos temas se discutirán en las reuniones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) durante octubre y noviembre”, comentó.

Sobre la reducción de la jornada laboral, Barbosa explicó que México es un país donde se trabaja muchas horas, pero con bajos niveles de productividad en comparación con otras economías.

El representante patronal insistió en que la tecnología y la innovación deben ser el centro de cualquier estrategia que busque mejorar los salarios.

“No podemos quedarnos atrás en la carrera global por la competitividad. Debemos ser un país que innova y produce más eficientemente”, apuntó.

Además, la informalidad sigue siendo uno de los mayores desafíos para la economía mexicana. Coparmex ha abogado por facilitar la formalización de trabajadores y empresas, simplificando el régimen fiscal para los pequeños contribuyentes y reduciendo la burocracia.

“Reducir la informalidad es clave para mejorar el bienestar de los trabajadores y, al mismo tiempo, generar más recursos para el país”, comentó Barbosa.