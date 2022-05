El litio no es el petróleo del Siglo XXI ni un recurso para generar energía: especialista

El litio es el mineral vinculado con la transición energética. Es el punto de partida. No es el petróleo del Siglo XXI. No es un recurso para generar energía. Es un mineral que se utiliza en las baterías para almacenar energía. Es un recurso que puede ser importante, afirma el doctor Rigoberto García, especialista en temas energéticos de El Colegio de la Frontera Norte (ColeF).

La producción mundial de litio ha crecido de manera muy importante en los últimos 5 años. Se demanda mucho sobre todo para la producción de baterías para automóviles eléctricos, puntualiza en entrevista.

Señala: “Muchos lo comentan de manera exagerada y fantasiosa, que es el petróleo del Siglo XXI. Eso no es verdad. El litio no es un recurso para generar energía. Es un mineral que se utiliza en la batería para almacenar energía. Es un recurso que puede ser importante, por supuesto que sí, pero no es el petróleo de este siglo. Es un punto que hay que destacar. Hacer precisiones”.

Refiere que en redes sociales, diputados, actores políticos hacen una serie de declaraciones, en los que se nota un desconocimiento total y exageran. Prácticamente dicen que el desarrollo de México en el Siglo XXI va a depender del litio. “Eso no es verdad. Hay que hacer precisiones y dejar de elucubrar y exagerar”.

¿Por qué?

-Nadie garantiza que el litio siendo importante en la transición energética es el único, porque se hacen innovaciones que utilizan otros elementos, no necesariamente el litio. Es algo que puede ocurrir y es muy probable que ocurra. Y esto es algo que el gobierno mexicano debe tomar en cuenta.

Sí el Estado mexicano es el que va a extraer el litio, va a tener que hacer inversiones para poder extraerlo de la arcilla y las rocas en México, que es en donde está el litio.

En cambio en países como Bolivia, Argentina, Chile está en salares, en salmuera. Y digamos la tecnología para el caso de México, en arcilla o en roca no está tan desarrollado como para su obtención en salares.

México va a tener que desarrollar tecnología para este desarrollo, lo que es bueno, dice a El Sol de México, el investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El ColeF.

Pero, ¿tenemos los recursos para hacer este tipo de inversiones?. O hacer inversiones en otras áreas dónde se requiera más. Y ahí está el tema a discutir, inquiere.

Se necesita tecnología. Y la pregunta es: Nos vamos a comprometer a hacer esas inversiones? El Estado mexicano cuenta con los recursos?

México sí tiene litio pero no en las cantidades pensadas

¿Realmente tenemos yacimientos de litio?

-Sí hay yacimientos de litio; pero no tenemos las reservas probadas. El tema surgió en México a raíz de las minas en la Sierra Alta de Sonora. Es una mina con alrededor de 240 millones de toneladas de litio. Esto lo convertía en el yacimiento más importante del mundo.

De ahí provino toda la especulación y de que el desarrollo de México en el Siglo XXI se basará en el litio, etc, etc.

Sin embargo, el mismo Servicio Geológico Nacional es decir el gobierno mexicano dijo que esto no es verdad porque eso son 240 millones de toneladas de arcilla de las que se puede extraer alrededor de 1 millón de toneladas de litio, que no es poco. Es una cantidad importante; pero de ninguna manera es la cantidad que se había pensado.

¿Y las reservas probadas?

-Son de 1.5 y 4.5 millones de toneladas de litio. Sí tenemos litio, pero no lo que se había pensado. Si bien, es una cantidad importante. Y a reserva de que se siga explorando y encontrar nuevos yacimientos.

¿Hay regiones susceptibles para encontrar más yacimientos en esa región de la Sierra Alta de Sonora?

-Bueno, la zona, la orografía de Sonora por excelencia es un estado minero. Es por eso que en esta zona están las condiciones para que se encontrara litio.

Se trata de una zona del noreste de Sonora, muy cerca de Chihuahua. Es una localidad muy poco poblada, es una zona con cierto nivel de inseguridad por cuestiones del narcotráfico. Digamos es el entorno que rodea el municipio de Bacadéhuachi, Sonora. Está enclavado en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental.

¿Hay mitos y muy fantasiosos?

-Exactamente. Y la verdad uno escucha cada cosa. Hablar de la nacionalización del litio, es una completa falacia, porque el litio como todos los minerales son propiedad de la Nación, de acuerdo al Artículo 27 Constitucional. Hay sin embargo, un gran desconocimiento.

¿Qué pasará con esta Ley del Litio?

-Lo que pasará con esta ley es que el litio será una actividad exclusiva del Estado mexicano.

También hay que precisar que todavía tenemos la mentalidad del Siglo pasado de solo aprovechar la parte extractiva y no impulsar proyectos de desarrollo en la cadena de valor del litio.

Durante el Siglo XX exportamos materias primas, recursos naturales y en el mejor de los casos productos manufactureros, maquila.

Y eso nos debería de servir de experiencia ahora con el litio y hacer investigación, crear tecnología, desarrollar patentes, para que no nos pase lo del petróleo.

Porque al final de cuentas, hacer desarrollo de las nuevas cadenas de valor en cualquier elemento. Por ejemplo, investigar en ciencia y tecnologías, en la industria de energías renovables que en este caso sería la batería de automóviles eléctricos y no veo que dispongan eso.

¿Un paso adelante?

-Sí. Tenemos que ser un país desarrollado y vemos que en el caso del petróleo, eso no ocurrió. No debemos quedarnos en la extracción del litio. Somos un país exportador neto de petróleo. No desarrollamos tecnología.

Debía de haber una discusión seria de que vamos a hacer, un nivel, un estadio de desarrollo.

¿No quedarnos como simples explotadores del mineral?

-Sí, exactamente. Incluso es lo que deberíamos de discutir de manera seria. Y no se hace. Creo que de manera muy exagerada, se ve que tenemos litio.

¿Ejemplos?

-Tenemos a TESLA, una de las mayores empresas que fabrica automóviles eléctricos en EU. Por qué no pensar en la fabricación de baterías con otro tipo de tecnologías vinculadas a la transición energética.

Ahí es donde deberíamos innovar tecnológicamente y no solo pensar en explotar la materia prima, el recurso natural.

¿Tenemos el capital humano para desarrollar estas tecnologías?

-Sí, para hacer tecnologías o renovar tecnológicamente. Pero no es algo que se logre de la noche a la mañana. Tomará de 5 a 10 años, pero tenemos que empezar ya. México sí tiene todo el capital humano: ingenieros, físicos, etc. Sí tiene el know how, investigadores.

¿Y en el caso de Sonora, hay mucho desarrollo minero?

-Sí. Sonora se ha caracterizado por tener una industria minera de cobre muy importante. Hay conocimiento; pero se tiene que hacer y trabajar mucho más para hacer innovaciones tecnológicas y en ese sentido, no solo pensar en la Minería, sino pensar en el desarrollo industrial en donde se desarrolle ciencia y tecnología.

De esa manera, México sí podría desarrollarse como todos queremos.

¿Pero con esta austeridad que asfixia a la investigación, la ciencia y la tecnología?

-Definitivamente se tiene que invertir mucho más. El Conacyt hace su parte. Impulsa proyectos de investigación Pronases con una visión más social. Además de esta visión, hay otro programa que tiene que ver con ciencias básicas e innovaciones tecnológicas.

Y ahí es donde seguramente, esperaría que incorporen el tema del litio y programas de ciencia básica y semi básica y de transferencia tecnológica. Si realmente queremos aprovechar el litio y su desarrollo.

Pero tenemos que hacerlo ya¡¡ No podemos esperarnos. En 5/10 años veremos un escenario diferente. No esperarnos. Esto es para iniciarse ya, enfatizó el investigador de El ColeF.









