Interjet no paga y olvida a pasajeros

A un año de que Interjet suspendió operaciones definitivamente, algunos de los usuarios que vieron cancelados sus vuelos dan por perdido su dinero, como es el caso de Pablo Torres, quien invirtió unos 30 mil pesos en boletos para Cancún y Perú.

El usuario contó a El Sol de México que no cree recuperar su inversión. Como otros tantos clientes, metió una queja ante Profeco luego de que la aerolínea comenzó a cancelar vuelos y, posteriormente, anunció el cese de sus operaciones, esto en el último trimestre del año pasado.

“Yo ya doy por perdido ese dinero. Interjet ya no nos comunicó nada y la Profeco no avanza en la queja, no nos han dicho nada y yo creo que no recuperaremos nuestro dinero”, contó.

Actualmente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene interpuesta una acción colectiva contra Interjet que suma más de tres mil 500 quejas de usuarios afectados por la empresa aérea. Solo este año se han recibido 146 quejas contra Interjet en las oficinas centrales de la dependencia, a pesar de que la empresa dejó de operar desde diciembre.

La organización Tec-Check impulsó una queja colectiva que tuvo que cancelar a inicios de año después de observar la quiebra mercantil de Interjet; recomendó a los usuarios sumarse a la demanda que se mantiene desde 2019.

“Una queja grupal depende de la apertura a conciliar entre consumidores y proveedor, algo que se percibió imposible por la situación financiera de Interjet”, explicó Maximiliam Murck, director general de la asociación.

El directivo destacó que hay muchos usuarios desencantados que prevén que ya no recuperarán su dinero.

Jaziel Cordero, coordinador de un grupo de usuarios que buscan recuperar su dinero, dijo que dos de cada 10 clientes que han metido su queja ante la Profeco se muestran pesimistas.

Cordero perdió 12 mil pesos por unos boletos que compró a Canadá y que posteriormente la aerolínea le ofreció cambiar para Colombia, sin embargo piensa que con el tiempo podrá recuperar algo.

El 10 de diciembre de 2021 Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) dejó de suministrar combustible a Interjet ante el impago de la empresa. Un día después, la aerolínea dejó de operar indefinidamente.