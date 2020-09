México coloca su primer bono sustentable en la Bolsa de Londres

México emitió este martes su primer bono sustentable en la Bolsa de Valores de Londres, según informó la Secretaría de Hacienda.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, recordó en un mensaje en Twitter que se trata del primer bono vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

#México se complace en anunciar el listado en la @LSEplc de su primer bono sustentable vinculado a los #ODS. #Mexico is pleased to announce the listing at the @LSEplc of its first #SDG-linked sovereign bond. pic.twitter.com/CKLfMLeiEG — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) September 22, 2020

El funcionario calificó a la operación de “relevante” porque ayudará al país a recaudar recursos que requiere y porque es una prueba de que los inversionistas confían en México.

Denzil Jenkins, CEO de la Bolsa de Valores de Londres, destacó que con dicha operación México se conviertió en el primer país del mundo en emitir un bono sustentable vinculado a los Objetivos de la ONU.

Además, señaló que la transacción de México se unió a 240 bonos activos de más de 60 emisores en el Mercado Internacional de Seguridades.

La semana pasada, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que México se convirtió en el primer país en emitir un bono soberano sostenible por 750 millones de euros.

“Con esta emisión, la SHCP inaugura el programa de financiamiento sostenible de México y coloca al país a la vanguardia en la innovación de instrumentos de financiamiento sostenible”, dijo la dependencia en un comunicado.

Dicha emisión, agregó, está prevista en el programa de financiamiento para el 2020 y se encuentra dentro de los límites de endeudamiento autorizados para el gobierno este año, por lo que la dependencia descartó que represente deuda adicional.

La embajadora de Reino Unido en México, Corin Robertson, felicitó al país por elegir a Londres como sede de su bono de sostenibilidad.

Destacó que esta decisión es parte de la Alianza para el Crecimiento Sostenible e Inclusivo firmado por México y el Reino Unido el año pasado.