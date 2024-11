Profeco recupera 1.2 millones de pesos por quejas del Buen Fin 2024

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que se han recuperado más de 1.2 millones de pesos a favor de los consumidores afectados durante el Buen Fin 2024.

En un comunicado, la Profeco explicó que este monto corresponde a devoluciones realizadas tras irregularidades reportadas en compras de productos o servicios.

Desde el inicio del Buen Fin, el viernes 15 de noviembre, la Profeco atendió 275 quejas a través de módulos de atención, brigadas móviles y el Teléfono del Consumidor.

Finanzas Buen Fin 2024: encuentra las mejores ofertas con esta herramienta de la Profeco

De estas, 208 fueron conciliadas con éxito, 58 continúan en trámite, cinco no se resolvieron, en dos casos no se localizó al consumidor, una queja no incluyó datos suficientes para el trámite y un caso se canalizó a otra dependencia.

La Ciudad de México encabeza la lista de quejas con 58 casos atendidos, seguida del Estado de México y Jalisco, con 25 cada uno. Otros estados con quejas relevantes son Veracruz, con 20; Coahuila, con 15; Nuevo León, con 13; y Oaxaca, con 11.

Hasta este lunes 18 de noviembre, la Profeco reportó haber atendido a 12 mil 218 personas. Las consultas incluyeron problemas con promociones no respetadas, plazos de entrega incumplidos, cancelaciones de compras y productos erróneos o defectuosos.

Te puede interesar: Buen Fin 2024: Cinco consejos de la Profeco para hacer compras inteligentes

Recomendaciones de Profeco para evitar problemas al comprar

Ante las quejas recurrentes, la Profeco emitió recomendaciones para los consumidores. Sugiere comparar precios antes de realizar una compra, revisar los términos y condiciones de las ofertas, evitar endeudarse más allá de sus posibilidades económicas y establecer plazos de pago realistas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En caso de que los comercios incumplan con sus obligaciones, se invita a los consumidores a contactar a la Profeco a través del Teléfono del Consumidor, al 55 5568 8722, o acudir a los módulos y brigadas de atención.