¿Por qué no se deben ignorar las cartas de invitación del SAT? Experto aclara qué se debe hacer

Si te llega una carta invitación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otros motivos por no declarar correctamente, no hay que ignorar el aviso por lo que lo recomendables es buscar asesorarse con un experto para no hacer más grande un problema que puede ser básico, señala José Antonio Ruiz Hermoso, presidente de la Asociación de Masters en Fiscal del Estado de Veracruz.

Expuso que en materia de fiscalización en esta administración federal se ven venir modificaciones que, aunque no son como reformas radicales, si muestran que las exigencias para los contribuyentes serán mayores con el objetivo de captar más impuestos.

Ruiz Hermoso indica que en los años anteriores le ha resultado bien a la autoridad, el SAT, implementar nuevos modelos de fiscalización porque ha tenido una buena fiscalización. “En estas nuevas formas de recaudación se han a través de la tecnología como la inteligencia artificial”.

Requerimientos

Ruiz Hermoso comenta que la autoridad ha comenzado a enviar requerimiento o lo que le llaman “cartas de invitación” en la que informan a los contribuyentes que verifique sus datos porque no cuadra la declaración, porque en algunos casos los ingresos que se tienen en la facturación no van con los gastos.

“Es como la hebrita, el hilito, desde donde puede empezar a jalar la autoridad para verificar más al empresario, al contribuyente o al pagador de impuestos. Entonces mi recomendación al contador es capacitarse para tener los datos de cómo tener una técnica contable que utilice a favor de sus clientes, porque con la inteligencia artificial la autoridad tiene toda la información de los ciudadanos”.

Indica que se requiere que contadores y empresarios deben saber cómo hacerle para enfrentar a la autoridad porque no se tomó en consideración tal y tal facturación que a lo mejor se canceló o porque se dio una nota de crédito. “Entonces hay que capacitarnos para tener las herramientas de qué hacer para que las declaraciones y facturación coincida”.

Hay que tener en cuenta, dice, que la autoridad prácticamente tiene todo, que a la hora de hacer cruces de información financiera y por ello todo debe coincidir.

Así que recomienda a empresarios y contribuyentes a que si les llega un requerimiento o carta de invitación a buscar asesoría, más no a ignorarlo porque finalmente se tendrá que enfrentar la situación que no siempre es negativa, porque puede tratarse de un error que no fue de mala fe, sino algo involuntario o por desconocimiento, por eso se debe recurrir a una contador fiscalista, concluyó.

