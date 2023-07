WhatsApp 2023: ¿Cómo puedo saber si alguien agregó mi contacto?

En la actualidad la mayoría de las relaciones personales se manejan mediante dispositivos móviles, desde una computadora de escritorio, una laptop o los teléfonos celulares, aplicaciones de mensajería como Telegram o WhatsApp son la sensación y se han vuelto indispensables para comunicarnos.

Surge una incógnita, por ejemplo, sabes cuantas personas te tienen agregado en su lista de contactos de WhatsApp, un tema importante ya que luego llegan mensajes de usuarios desconocidos que cuentan con tu número de teléfono y en muchas ocasiones o no autorizaste que se compartiera o lo compartiste y no te acuerdas.

Por ejemplo, vibra tu teléfono o te marca en las notificaciones que tiene un nuevo mensaje, pero no tienes idea de quién te lo envió, primero por seguridad es necesario tener idea de quién te escribe, aunque podría ser alguien familiar, la primera impresión es no contestar o borrarlos, así que para que esto no te suceda te vamos a dar algunos tips para sepas como detectar que tu contacto ha sido guardado en otro teléfono.

WhatsApp 2023: Cómo saber si agregaron mi contacto a otra lista

Todo se basa en la llamada “lista de difusión” en la cual entras cuando tu contacto se agrega a una agenda de teléfono, por lo que partir de ese momento en WhatsApp te tendrá en una lista de distribución la cual se maneja por correo electrónico, o los llamados boletines o newsletters, que se basa en que un mensaje llegue a varios destinatarios.

También existe otra forma de darte cuenta si tu contacto fue agregado a otra cuenta de WhatsApp, a continuación te vamos a dar los pasos para que puedes checar quienes te tienen como parte de su lista de contactos, lo que tienes que hacer es:

Abrir tu WhatsApp

Vas al menú que se maneja como tres líneas horizontales

En el menú que te despliega debe decir “Nueva Difusión” y la selección

En ese momento tu dispositivo te arrojará una lista de contactos que te tengan guardado en su lista de contactos, esto funciona, porque sólo recibirán el mensaje aquellos usuarios que te tiene guardado en su lista de contactos

Seguido, te toca elegir un contacto que te tiene guardado y otro que sientas que no te tiene agregado

Escribe un mensaje, algo simple, como un saludo ¡Hola! Y los envías

Ya que cumpliste con estos pasos viene el momento de la paciencia, ya que tendrás que esperar a que te respondan el mensaje, cabe mencionar que el ícono que representa la “Lista de Difusión” de WhatsApp es un megáfono, ahora para saber quién te agregó y quién no, en la lista selecciona los puntitos del menú y le das clic a info, ahí sabrás quien te agregó.

En resumen, para que tengas claro en qué lista de contactos estas agregado, en la “Lista de Difusión” que hiciste el mensaje que enviaste le tuvo que llegar a todos, si algunos de los contactos marca como no recibido, es ese el que no te tiene agregado a su lista de contactos, así que ya lo sabes, si tienes dudas, con estos sencillos paso podrás resolverla.