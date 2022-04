México, EU y Canadá debe integrarse en una sola fuerza para ser autosuficientes: Vilsack

México, Estados Unidos y Canadá deben trabajar juntos para integrar una sola fuerza y ser autosuficientes en materia agroalimentaria y crear innovaciones que el mundo en breve va a necesitar.

Esto es necesario para enfrentar las amenazas emergentes como el conflicto Rusia-Ucrania y actuar contra el cambio climático, así como brindar acceso a los productores agropecuarios a las nuevas tecnologías, que permitan incrementar la productividad y minimizar el impacto ambiental.

Así lo manifestó el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Thomas Vilsack, en conferencia conjunta con su homólogo Víctor Villalobos, en el marco de una visita de trabajo a nuestro país.

A su vez, Víctor Manuel Villalobos, titular de Agricultura en México, destacó la fuerte relación entre vecinos de Norteamérica. En el caso del comercio bilateral el intercambio entre México y Estados Unidos alcanzó la cifra récord de 64 mil 130 millones de dólares en 2021.

El secretario Vilsack también hizo alusión a los efectos de la pandemia del SARS-Cov-2 y el cierre de la economía global que tuvo consecuencias muy serias, ya que afectó la cadena alimentaria y desafortunadamente la cadena de suministros no pudo cubrir la demanda ya que hubo cierres en diferentes países.

Señaló que tuvieron que salir contenedores vacíos de productos agrícolas de nuestros puertos. Y esto lo vimos como una gran oportunidad para la exportación y fomentar que esos contenedores no salgan vacíos.

Comentó que a lo largo de la pandemia en la Unión Americana “aprendimos a apreciar la consolidación de nuestra cadena de suministros y estamos en el proceso de invertir en los procesos tanto en Estados Unidos como en México y viceversa".

Se refirió a los altos costos del transporte de alimentos y materias primas que se dispararon por la pandemia. Luego comentó:

“Presionamos a las compañías transportadoras para que nos permitan tener un precio justo para transportar nuestros productos, que hasta ahora ha sido un problema”.

Impactos por conflicto entre Rusia y Ucrania

Habló de los impactos que tiene la inflación y externó su convicción “de que esto es una indicación de que conforme la cadena de suministros se estabilice vamos a poder tener un suministro de alimentos más sustentable y confiable”.

También se pronunció por “recibir con los brazos abiertos las relaciones comerciales y no tanto las restricciones comerciales para que los insumos lleguen a todos los agricultores y sean tan productivos como normalmente lo son tanto en México como en los Estados Unidos”.

Acerca de los impactos negativos en materia agrícola por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el secretario Vilsack dijo que en los productores hacen un esfuerzo por cultivar sus tierras, ”pero no sabemos hasta qué punto van a tener éxito”.

“No sabemos sí tienen suficiente combustible para seguir sus labores, porque la mayor parte del energético lo utilizan para fines militares. No sabemos si van a tener insumos suficientes y van a tener sus semillas y demás insumos”.

Consideró “importante tener una buena comprensión de qué es lo que vamos a enfrentar y tener mayor certeza en cuanto a los cultivos y cosechas en Ucrania y de la escasez que va a haber e los alimentos que provienen de aquella nación”.

También dijo que el 70% de las cosechas en Ucrania se quedan en su país.

En su oportunidad, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se refirió a la importancia que dan los presidentes Biden y López Obrador a las comunidades rurales de ambas naciones.

Subrayó que el sector rural requiere una transformación. “Y ahora se presenta la mejor oportunidad”.

El titular de la Sader comentó que en dos días de actividades, se concluyeron todos los protocolos fitosanitarios y acordaron una visita final de los funcionarios mexicanos en este mes para autorizar el acceso a México de papa fresca y para proceso industrial, de los establecimientos aprobados a más tardar el 15 de mayo.