Volkswagen México: Exempleados ganan juicio internacional y serán reinstalados

Volskwagen México despidió a ocho personas de forma injustificada en su planta de Puebla. Sin embargo, estas ganaron el juicio internacional y serán reinstalados por los Tribunales Laborales a más tardar el 9 de agosto.

A través de un comunicado, los gobiernos de Estados Unidos y de México, anunciaron que, tras concluir las investigaciones del tema bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), Volskwagen violó los derechos laborales de sus colaboradores al negarles la libertad de asociación y negociación colectiva por despedirlos por participar en movimientos sindicales.

En caso de que los trabajadores no sean reinstalados con el mismo título, funciones y prestaciones, Estados Unidos podrá tomar medidas comerciales como el aumento de aranceles o negar exportaciones.

Sumado a ello, la compañía tiene prohibido discriminar, tomar represalias o realizar cualquier tipo de violencia contra los colaboradores, a quienes debe proporcionarle, también, una compensación retroactiva desde la fecha del despido a la reinstalación.

Los empleados en conferencia de prensa anteriores habían señalado las consecuencias que podría tener si Volkswagen no cumplía con el arreglo. Foto: Julio César Martínez / El Sol de Puebla

Volkswagen deberá capacitar sobre la protección de derechos

Como parte del plan de remediación, se estableció que Volkswagen México deberá proporcionar capacitaciones continuas al personal de confianza, sindicalizados y altos mandos en relación a la protección de derechos de los trabajadores.

Sumado a ello, deberán habilitar un sistema de denuncia anónimo y confidencial en el que el personal pueda denunciar vulneraciones a sus derechos e incumplimientos a las políticas de la empresa.

Finalmente, Volkswagen México será monitoreada constantemente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para asegurarse que se cumplan todos los lineamientos.

Sobre estos resultados, la subsecretaria adjunta para Asuntos Internacionales, Thea Lee, aplaudió la labor realizada por el gobierno mexicano, pues desde su perspectiva, el Mecanismo de Respuesta Rápida es vital para proteger los derechos laborales, especialmente en la industria automotriz.

El respeto a los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y a la negociación colectiva es un aspecto central del comercio entre Estados Unidos y México en virtud del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Thea Lee.





The U.S. and Mexican governments today announced an agreement on a course of remediation at the Volkswagen vehicle assembly plant in Puebla, Mexico, in response to a petition filed under the #USMCA’s Rapid Response Labor Mechanism. https://t.co/cFLFIex6Er — @USDOL's Bureau of International Labor Affairs (@ILAB_DOL) July 30, 2024

Volkswagen pide que los plazos se extiendan

Ante este panorama, Volkswagen de México compartió su postura en la que pidió que los plazos para cumplir todo el plan de remediación se extiendan, pues algunos puntos requieren de la aprobación de un juez en México.

No obstante, aseguró que cumplirá con todos los procedimientos de manera satisfactoria, pues están enfocados en respetar los derechos de sus trabajadores a la libertad de asociación y negociación colectiva.

Volkswagen tiene un sólido historial de trabajo productivo con los sindicatos. Aunque Volkswagen respeta, y siempre ha respetado, los derechos de sus trabajadores, ha acordado una serie de acciones en este caso para reforzar el compromiso de la empresa para proteger los derechos sindicales

Volkswagen México.

Nota publicada por El Sol de Puebla.