¿A qué hora y en dónde ver los American Music Awards 2020?

A tan solo unas horas de los American Music Awards 2020, ya está todo listo para celebrar lo mejor que la industria musical nos regaló este año pese a las adversidades impuestas por la pandemia del Covid-19. Pese a la situación los músicos no dejaron de realizar producciones y no obsequiaron exitosos temas que hicieron del 2020 un año más ameno.

En esta ocasión, la edición de la premiación se llevará a cabo desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles y contará con las presentaciones de reconocidos músicos como Billie Eilish, Bad Bunny, Jennifer López, Maluma entre otros más.

Durante el esperado evento desfilarán sobre el escenario artistas de todo el mundo y entre los favoritos para la premiación se encuentran The Weeknd y Roddy Ricch, pues ambos tienen ocho nominaciones.

Asimismo, el cantante urbano, Bad Bunny, está nominado a cuatro de los nuevos nuevos apartados de música latina.

La presencia de las mujeres también se ha dado a notar, pues Megan Thee Stallion cuenta con cinco menciones, entre ellas a la artista nuevo del año. Billie Eilish, Karol G y Taylor Swift son otras de las contendientes famosas.

TONIGHT IS THE NIGHT! The 2020 #AMAs are TONIGHT and it will be an unforgettable night. Tune-in at 8/7c on ABC! pic.twitter.com/PUlC8Kd7Xk — American Music Awards (@AMAs) November 22, 2020

¿A qué hora y en dónde puedo ver los AMAs 2020?

La premiación a lo más popular de la música se llevará a cabo este domingo 22 de noviembre y tendrá inicio a las 18:15 horas en México. Además podrá ser visto través de TNT o bien, en el canal 610 de Izzi y 370 de Dish.

Algunas de las presentaciones de la gala serán las de Billie Eilish, Bad Bunny The Weeknd, Katy Perry, Shawn Mendes y Bebe Rexha; sin embargo, lo más esperado de la noche llegará con el performance de Jennifer Lopez y Maluma, quienes interpretarán sus nuevos temas.