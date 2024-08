Aczino habla de la esencia del rap mexicano y habla de su regreso al freestyle

Aczino estrena el sencillo “Turn It Up”, una colaboración con el rapero neoyorquino Erick Sermon, el cual fue producido por el también estadounidense Scoop DeVille, quien se mostró sorprendido por la calidad del trabajo que se realiza en México, “pues lo considera muy clásico, similar al que se tocaba en los noventa”, narró Aczino en entrevista con El Sol de México, y opinó que la pureza de la música hecha por sus colegas se debe al entorno que se vive en los barrios donde crecen los exponentes del género.

“El rap se presta mucho para hablar sobre las cosas que pasan alrededor, tanto buenas como malas. El hecho de decir que aprendí de la calle, he conocido amigos en la calle, o me la he pasado bien o mal en la calle, es una relación que abarca todos los temas”, explicó.

El artista, cuyo interés en el rap surgió en 2005, cuando compró un disco de batallas de freestyle, agregó que quienes deseen incursionar en el arte de las rimas, hoy en día tienen mayores facilidades para expresar esas situaciones que los rodean.

“Si quieres grabar en tu casa ya lo puedes hacer, ni siquiera necesitas una computadora ni un micrófono, simplemente con que tengas un teléfono más o menos moderno y una canción, ya puedes grabarla.

“Quizá no profesionalmente, no te va a servir para publicarla en un disco, pero ya no necesitas todo esto para tener una grabación de tu voz con una pista (dice señalando el equipo en su estudio). Eso hace que en México haya mucho rapero porque es fácil grabar, y hay mucho talento, eso hace que crezca el tema”, agregó.

Regresa a las batallas

Tras haber participado en eventos como la Red Bull Batalla de los Gallos y Batalla de Maestros Deluxe, Aczino regresa al mundo de las batallas de freestyle con una participación en el FMS World Series, un campeonato mundial donde participan los mejores exponentes.

Al respecto, señaló que tras más de 15 años de carrera y seis álbumes de estudio, el también conocido como “el GOAT” se ha vuelto más selectivo en cuanto a los eventos donde acepta competir.

Según detalla, antes de enfrentar a un rival, se prepara mentalmente para llegar con pensamientos claros, y que sus ideas fluyan correctamente.

“Trato de que todo vaya dirigido a un punto, aquí debo explicar qué hago con mi trabajo, todas las preguntas las llevo a ese lugar. La misión es desacreditar a tu contrincante, todos los argumentos y lo que llegue a tu cabeza tiene que irse en un embudo a ese objetivo.

“Procuro estar pleno, sin estrés, tener un chip que me haga cambiar y enfocarme, simplemente estar presente. A veces en ni rapeo, simplemente digo las ideas que tengo en mi cabeza, el flow y eso lo practico poniendo música y fluyendo”, finalizó.