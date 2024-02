Adanowsky cerrará “The Fool Tour” con show que celebra la simpleza

Con 18 años de trayectoria y después de experimentar con los montajes de sus conciertos, la simpleza es lo que ahora caracteriza la presencia de Adanowsky en el escenario. En su próximo show del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el artista de 44 años se dejará ver por su público en lo que él llama “antiteatro”.

“Estoy haciendo algo donde elimino totalmente el decorado, no quiero ninguno. Las luces son simples, es uniforme en el escenario. A eso le llamo antiteatro, quiero hacer un espectáculo basado en eso”, dijo Adanowsky en entrevista con El Sol de México.

“Estoy actuando en un teatro pero rompiendo con la ilusión del público y el artista, es decir, no hay límites entre los dos. Con los años he experimentado la simpleza, entonces me gusta ir a lo esencial, ahora quiero experimentarlo por primera vez en un escenario”, explicó el artista, que con dicho concierto cerrará “The Fool Tour”, que visitó 15 ciudades de México, y que toma nombre de su última producción.

“A este disco le tengo un cariño especial porque me he dado el tiempo de trabajarlo durante la pandemia. No tuve ‘deadline’ para tener que sacarlo y eso es importante para una obra”, dijo. “Cuando grabas canciones y las escuchas meses después, sientes que lo hubieras podido hacer mejor, tuve el lujo de poder hacer eso, porque tenía un estudio de grabación propio”.

TAROTISTA, COMO SU PADRE

“The Fool” es el noveno álbum en la carrera de Adanowsky, y que toma nombre de una carta del tarot de Marsella, del que él ha sido estudioso, así como su padre Alejandro Jodorowsky, autor del libro “La vía del tarot” y a quien Adán dedica la canción “Alejandro” incluida en el disco.

“Lo grabé analógico con puros instrumentos y, como se dice, fierros de los 50, 60 y 70. Algunos discos los grabé así y otros no. Este y “El ídolo”, son los que grabé de manera analógica”, explicó sobre el álbum, donde colaboró con Karen O, vocalista de los Yeah Yeah Yeahs! en la canción “When The Angel Comes” y con Beck en el tema “Chain Reactionary”.

Adán Jodorowsky festeja su cumpleaños número 44 / Romina Solís | El Sol de México

“La música está hecha para colaborar, suena de una manera diferente cuando agregas cada instrumento con cada voz. Yo hago música colaborativa”, dijo.

UN TALENTO VERSÁTIL

Además de su faceta como cantante, Adanowsky se ha desempeñado como productor musical. En la entrega número 66 de los Grammy, su trabajo fue reconocido con el galardón a “De todas las Flores” de Natalia Lafourcade, como Mejor álbum de rock latino.

Asimismo, uno de los discos que produjo en 2023 fue “Invulnerables” de Enrique Bunbury, en el que además tocó el bajo dentro de la banda que acompañó al artista español. “De Bunbury y de artistas grandes he aprendido la humildad, mientras más tienen experiencia más son humildes y eso me parece maravilloso”, reconoció.

En cuanto a la actuación y el cine, de manera simultánea al cierre de “The Fool Tour” el 24 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Adán Jodorosky adelantó que está trabajando en un nuevo proyecto.

“Estoy escribiendo una película con una guionista, me gustaría hacer cine. Nos propusimos escribirlo en siete meses, veremos si encontramos el dinero para hacerlo”, finalizó.