Adrián Marcelo sale de La Casa de Los Famosos tras pelea con Gala: acabó el juego para él

El youtuber y creador de contenido Adrián Marcelo salió de La Casa de los Famosos durante la madrugada de este miércoles, luego de haber tenido una fuerte discusión con la actriz Gala Montes.

La decisión del creador de contenido se dio a conocer en un comunicado que "La Jefa" le hizo a los habitantes de la casa al filo de las 03:00 horas.

"Hace un momento, su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar la casa. El juego terminó para él" comunicó la Jefa a los habitantes de la casa quienes se mantuvieron en silencio.

Gossip Marcas se retiran de La Casa de los Famosos México por violencia y agresiones en el reality

La decisión ocurre después de una serie de críticas respecto a los comentarios y comportamiento del creador de contenido frente a sus compañeras, esto también provocó la molestia de las mamás de Briggitte y Gala Montes, por lo que algunos opinaron que debería ser expulsado de la casa.

Por último después de un largo silencio, la Jefa agregó que quien quisiera podría ayudar a recolectar las cosas Adrián y llevarlas al almacén.

También puedes leer: Critican en redes a patrocinadores de La Casa de los Famosos: ustedes promueven el bullying

Previo a la salida de Adrián Marcelo, las marcas de la empresa Unilever retiraron sus campañas, aludiendo al comportamiento que estaba ocurriendo dentro del reality.

"Creemos firmemente que todos debemos ser tratados con dignidad, honestidad y respeto. Con este compromiso en mente, desaprobamos cualquier tipo de agresión, violencia o acto denigrante hacia cualquier persona e instamos a promover el respeto y la dignidad", dijo la compañía.

Las polémicas de Adrián Marcelo

Todo inició dos semanas de haber iniciado la segunda temporada del reality, con una discusión en la que Gala Montes decidió defender a Briggitte Bozzo de los tratos que recibía por parte de los habitantes del Cuarto Tierra.

Ante esto, Adrián Marcelo respondió haciendo burla de la relación de Gala con su mamá y de la depresión que padece la actriz, por lo que el youtuber fue acusado de violencia contra la mujer.

Esa situación incluso provocó que la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) se pronunciara, pidiendo a la productora tomar las medidas necesarias para evitar agresiones.

🚨COMUNICADO DE LA JEFA🚨 #AdriánMarcelo tomó la decisión de abandonar #LaCasaDeLosFamososMx 🏠 pic.twitter.com/TbuoGDVqSx — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 4, 2024

Del mismo modo, Adrián Marcelo fue criticado por su estrategia contra Arath de la Torre, quien sufrió la presión del influencer con diferentes críticas entre las que mencionó que el conductor tenía problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

También llamó la atención una amenaza que Adrián Marcelo lanzó contra Arath de la Torre en la que le dijo que jugaría en "very hard".

"Me preocupa lo fuerte que se puede poner, Arath. Yo sí te recomendaría que lo que sigue ya te prepares, carnal. No es una amenaza, viene fuerte. Digamos que lo anterior era en modo amistoso, ojalá no lo tomes como amenaza pero lo voy a jugar en ‘very hard’. Hoy me diste luz verde”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En aquella ocasión, que se dio luego de la salida de Gomita, recomendó que los hijos de Arath no deberían ver La Casa de Los Famosos porque no le gustaría que vieran el golpe que recibiría el actor.

Esas son algunas de las polémicas que el influencer regio protagonizó, ahora que decidió abandonar la casa quedan menos participantes que se perfilan para la final de La Casa de los Famosos.