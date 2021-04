A&E estrena la segunda temporada de Cam alert

Casos registrados en tiempo real, incluso de estos primeros meses del año ocurridos en Jalisco y Michoacán, donde se ubica el mayor Centro de Control de América Latina, se presentan en la segunda temporada a Cam alert, conducido por Francisco Zea, que se estrenan hoy a las 21:10 horas.

Videos de registros de las cámaras del C4 y C5 en esos estados, además de la Ciudad de México y el Estado de México, muestran, dice el conductor, “delitos del orden común”, que son la responsabilidad primordial de estos servicios de seguridad gubernamentales.

“Evidentemente en zonas tan calientes, tienen un nivel de peligrosidad y de violencia mayor, pero precisamente los C5, como son parte de los gobiernos estatales, no persiguen delitos federales de alto impacto, como en narcotráfico, tráfico de personas, etcétera. Vamos a seguir viendo delitos del orden común, aunque sí con un nivel mayor de violencia”, anticipa el conductor en entrevista con El Sol de México.

Tras reconocer que la primera temporada generó polémica por su contenido, hasta ahora restringido al público, Zea advierte que la difusión de las imágenes, como el seguimiento a un asalto y la detención de los delincuentes, no incurre en ninguna falta, pues “es material sin una carga jurídica, sin que haya una carpeta de investigación pendiente, no se alcanzan a distinguir los números de placas o los rostros de las personas”.

Francisco Zea detalla que uno de los valores de la serie, es que muestra el público las opciones que tiene ante un hecho delictivo. “A veces no sabemos qué hacer, o qué decir cuando llamamos al 911, en varios capítulos se habla de qué es lo que puedes hacer, te enseña algunas herramientas nuevas, como botones de pánico, botones rosas que privilegian la lucha contra la violencia hacia las mujeres, botones de pánico que se pueden instalar en los negocios, nuevas tecnologías que alertan al C5 y se conecta a las cámaras de los locales, para saber en ese momento de qué se trata, si es un robo o alguna otra emergencia. El tener esas herramientas como ciudadano me parece fundamental”.

Finalmente, el periodista asegura que gracias a este programa, se siente satisfecho con la labor informativa, “porque a veces creo que somos irresponsables en los noticieros de todos los días, en presentar las historias hasta la mitad, no acabamos la historia. Este programa me dio una gran lección, en el sentido de que tenemos que ser más puntuales en darle seguimiento a las historias, para no brindar una información mocha, si me permites el término y generar incertidumbre”.