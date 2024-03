¿Esperabas ver al DJ Afrojack en Cumbre Tajín? Esto dijo el artista sobre la cancelación

¿Eres fan de Afrojack? El que es considerado uno de los artistas de música electrónica más importantes de la escena “decepcionó” a sus fans al no asistir a su tan esperada presentación en el Festival Cumbre Tajín 2024 el sábado 23 de marzo.

Aunque muchos usuarios y admiradores del artista han dejado ver en sus redes sociales su tristeza por no haber podido ver en vivo al originario de Países Bajos, fue hasta este domingo, 24 de marzo, que el músico dio una explicación acerca del hecho.

¿Qué dijo Afrojack sobre su ausencia en el Festival Cumbre Tajín?

Nick Leonardus van de Wall, mundialmente conocido como Afrojack, era uno de los artistas más esperados para la edición de este del Festival Cumbre Tajín 2024, en Papantla, sin embargo, el espectáculo fue cancelado el sábado sin que los asistentes supieran el motivo concreto de la decisión.

Aunque se había anunciado que el artista de Países Bajos se presentaría en la última noche de conciertos en la Cumbre 2024 del sábado, ese mismo día se dio a conocer que no asistiría, dejando en incógnita a sus admiradores.

Fuentes organizadoras de uno de los festivales más famosos de México, confirmaron a los asistentes que el DJ no se presentaría la noche del 23 de marzo. Tras esto, los usuarios hicieron algunas bromas en redes sociales sobre la cancelación.

No fue hasta este domingo 24 de marzo, que Afrojack publicó una historia en sus redes sociales, hablando del motivo que lo llevó a cancelar el concierto en el Festival Cumbre Tajín 2024. En un comunicado, en Instagram, mencionó que lo que le comentaron a él es que el espectáculo se había cancelado y que por esa razón el ya no acudió al evento.

“Para todos mis amigos que iban a estar anoche en México, no sé qué haya pasado ni qué les estén contando, aunque no debería publicar este mensaje, pero sin duda alguien cometió una equivocación. No voy a decir más pero alguien se equivocó, lo que sea que les hayan dicho los medios”.

Es decir, se refirió a que hubo un problema de organización y que estaba muy apenado con sus fans por no haber estado presente en esa noche tan esperada. Cabe destacar que por el espectáculo, decenas de fans viajaron a Veracruz desde distintas partes de México solo para poder ver al artista, sin embargo, no pudieron presenciarlo.

Indicó que jamás dejaría tirados a sus admiradores y que al no hablar español él no sabe qué decir o qué se comunicó en los medios.

“Yo no habló español así que no sé qué decir, pero algo que sí sé es que los quiero mucho y nunca los dejaría tirados, y nunca les diría que no iría a un show”.

¿Afrojack dará concierto gratis en México?

Además de expresar sus disculpas por el problema con la cancelación del concierto, el DJ informó a sus seguidores en un video en sus stories de Instagram que le interesa dar un concierto en el país para sus fans mexicanos.

“Hagamos un show gratuito, un show gratuito en algún punto en los siguientes dos meses. Voy a ir con ustedes y necesitaré de su ayuda”.

Invitó a hacer posible un concierto gratuito en el país, y pidió ayuda a sus seguidores para hacerlo posible muy pronto.

El DJ informó a sus seguidores en un video en sus stories de Instagram que le interesa dar un concierto en el país para sus fans mexicanos | Foto ilustrativa: @djafrojack

El concierto sería una compensación por la decepción que hubo tras la esperada presentación en Cumbre Tajín 2024 y una manera de hacer que quienes gustan de su música se sientan mejor tras el inconveniente, recalcando que sería gratuito.

“Solo haré un show gratis para compensar a todos los que estuvieron anoche (23 de marzo) esperando. Los quiero mucho, lamento lo que pasó… Nos vemos en un par de meses”.

Se sabe que el 22 de marzo el DJ dio un concierto en Miami y en próximos días se presentará en otros escenarios reconocidos de EU. Su concierto este 2024 en Cumbre Tajín sería el segundo, pues hace 10 años había estado en el escenario papanteco haciendo disfrutar a sus fans.

