Agustín Argüello cumple su sueño mil veces en El rey león

Desde que El rey León inició su temporada en México (2015), el actor Agustín Argüello soñaba con subir al escenario y dar vida al personaje de Simba. Esta meta la cumplió inicialmente en nuestro país, y más tarde fue seleccionado por la producción de Madrid para protagonizar la obra.

Recientemente cumplió sus primeras mil representaciones, algo que lo ha llenado de orgullo, pues nunca se imaginó que pisaría una puesta tan grande. "Vengo de un lugar donde normalmente no llegan los musicales, era muy joven y nunca había visto una obra de este tipo”, dijo en conferencia de prensa.

“Cuando vi a Carlos Rivera me preguntaba cómo se la pasaban tan bien, me daban celos no estar ahí. Esa oportunidad que me dieron fue la primera vez que me percaté que mi sueño era dedicarme al teatro”, agregó el originario de Córdoba, Argentina.

El actor ve con buenos ojos el trabajo teatral que se hace en nuestro país, pues considera que se cuenta con el talento y la infraestructura para competir con las grandes capitales (como Londres o Broadway), pero reconoció que el problema continúa siendo la brecha cultural que existe.

“La calidad en México es indiscutible, y está a la altura de cualquier obra que se haga en otras partes del mundo”, respondió a este diario. "Es muy sorprendente la cultura de ocio en España, aunque tomando en cuenta las distancias, es imposible pensar que en México haya un traslado tan rápido y tan ágil de un lugar a otro".

Invita a combatir la delincuencia a través del teatro

En la rueda de prensa estuvo presente el productor Morris Gilbert, quien estuvo a cargo de la obra en México, y apoyó al actor para concretar su meta de presentarse en Europa.

Al hablar sobre la afluencia de público a los teatros, Morris se dijo convencido de que la cultura es la clave para disminuir los índices de delincuencia en México, por lo que hizo un llamado a las autoridades para invitar a la gente a ver obras.

"Tengo un índice en mi cabeza, pienso que el índice de delincuencia baja cuando sube el índice de asistencia a los teatros, porque el teatro humaniza a las personas. Si yo fuera presidente de este país, haría un decreto para obligar a la gente a ir, porque el teatro nos cambia para bien”.

Al preguntarle si existen planes de retomar la temporada de El rey león en México, Morris subrayó que sí ha habido charlas, y en cuanto concreten la fecha y recinto donde podría darse, lo darán a conocer al público.