Alan Estrada comparte sus experiencias como viajero en su nuevo libro

Sentimientos encontrados, reconciliaciones con su pasado, hechos difíciles de enfrentar como la muerte de su madre, son algunos de los temas que Alan Estrada aborda en su nuevo libro Viajar cambiará tu vida, ya disponible en formato físico, digital y audiolibro.

Gracias a la composición de su primer musical, Siete veces adiós, el actor y conductor encontró la motivación para debutar como escritor; fue así que hace seis años tomó la decisión de emprender esta nueva aventura.

Puede interesarte: Hijo de Roberto Cantoral narra la vida del compositor en una novela

“Es un libro muy personal, no es una guía de viajes sino es un proyecto en el cual plasmo cómo mis viajes han transformado mi vida, hablo de asuntos personales, de mi familia, de la muerte de mi mamá, de cómo viajar me ha cambiado la visión del mundo, cómo creo que, hoy por hoy, los viajes deben de formar parte de nuestra vida, de nuestra formación personal y laboral”, afirmó Estrada en conferencia de prensa.

“Fue muy complicado elegir las anécdotas que quería contar, no es un ejercicio que yo haga seguido, me cuesta trabajo sentarme y aterrizar mis ideas en papel, pero espero que con la disciplina que este libro me enseñó, éste sea el primero de algunos cuantos”, agregó.

El libro está dividido en 10 lecciones, entre las cuales explora el miedo, la capacidad de asombro que tienen las personas y cómo mantenerla viva a través del tiempo, el amor a su país y lo importante que es conocer otro tipo de culturas y estructuras sociales.

“El libro me da la oportunidad de contar muchas cosas que no puedo expresar en mis videos, el punto de vista sobre la muerte por ejemplo, y cómo comparto mis viajes, cómo al final, la vida misma es un viaje, creo que voy a cosas más profundas en el libro a diferencia de mis videos”, dijo en anfitrión del canal de YouTube Alan x el mundo.

El trotamundos compartió unas fotografías en su cuenta de Instagram donde presume su estancia en Los Cabos. Foto: Cortesía | Instagram @alanestrada

“Hay muchas anécdotas que nacieron de lo oral, son cosas que les contaba a mis amigos, de cómo me había dejado marcado un viaje, y al final, las retomé y hay otras que eran artículos que amplié para el libro”, expresó.

Cada uno de los viajes le ha dejado grandes enseñanzas, una de ellas es el vivir aquí y ahora, aprovechando cada segundo de su vida y disfrutando de lo que se tiene alrededor; pero esto es cuestión de actitud ya que no se necesita viajar al otro lado del mundo para sorprenderse de algo, esto puede generarse, incluso, dentro de tu propio país.

“El libro habla de cómo un viaje externo puede convertirse en uno interno. A mí el viajar me ha transformado, ha influido mucho en mi trabajo como actor, todo lo que he visto en el mundo, me alimenta y me regala una inspiración, muchos pintores y artistas viajan para inspirarse, pero yo creo que la transformación más grande ha sido, el entender que todos, no importa orientación sexual, idioma, religión, buscamos exactamente lo mismo: el amor”, sostuvo.

El también youtuber desconoce cuántos países ha visitado hasta el momento, asegura que aún le faltan muchos más por conocer como Turquía, Australia o algunos lugares del continente africano. Pero, a pesar de su gran bagaje cultural, el jalisciense sigue teniendo a México como su lugar de residencia preferido.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Yo le tengo un amor a mi país muy genuino, conforme más viajo, más me gusta México, más me gusta vivir aquí, sé que tenemos muchas cosas qué arreglar, pero la vida que yo tengo aquí no me la imagino en otro lugar.

“Estuve viviendo un tiempo en España, cuando hice Hoy no me puedo levantar y pagaba mucho de impuestos. Hay cosas que uno valora y que cada país tiene de manera distinta, ojalá que en México tuviéramos la seguridad que tienen países como Japón o muchos países asiáticos, pero me gusta mucho México”, aseveró.