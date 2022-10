Alex Fernández toma las riendas de su destino

A punto de cumplir 29 años y con dos discos ya en el mercado, la carrera de Alex Fernández va acelerando el trote en las nada fáciles suertes de la música. Y aunque sabedor de la gran responsabilidad que hay en sus manos al ser heredero de la dinastía de los Fernández, cada vez está más seguro de tomar las riendas de su propio destino.

“Para mí ser uno de los continuadores del mariachi y la música charra es un honor. Pero honestamente, yo estoy en este género porque lo disfruto. Tal vez me podría poner la capa de superhéroe, y decir que mis únicas intenciones son revivir el género y hacer que permanezca ―cosa que en verdad deseo―, pero siempre he procurado hacer las cosas que yo disfruto, así es como creo que podré en verdad tener un público que conecte conmigo”, reconoce Alex Fernández, en entrevista con El Sol de México.

SU PRIMERA VEZ EN LA CDMX

Y si bien es obvio el goce en todo esto, las pruebas para Alex se vuelven cada vez más grandes, un ejemplo de ello será su próxima presentación en el Teatro Metropólitan, el jueves 3 de noviembre, para la cual ha preparado un espectáculo especial, pues se trata de su debut frente al público capitalino, con un espectáculo netamente suyo.

“Me siento muy emocionado porque hemos trabajado mucho en todo el tema de producción, desde la música, hasta los videos y las luces. Será un show bastante especial, pues vamos a estrenar la mayor parte de todo mi nuevo disco, Buscando el olvido.

“La verdad es que creo que va a ser una experiencia espectacular, porque acabamos de tener dos presentaciones en Pachuca y en Guadalajara, los cuales estuvieron fuera de serie, me la pasé increíble y estoy seguro que la presentación en Metropólitan no será la excepción. Aparte, el día siguiente es mi cumpleaños, entonces yo voy a festejar desde el 3 de noviembre”, explica el intérprete sobre su debut en el mismo sitio donde arrancó la carrera de su padre, Alejandro Fernández.

Y si bien Alex no adelanta muchos detalles sobre esta presentación porque quiere mantener la expectativa de los chilangos, cuenta que habrá un invitado especial, así como interpretaciones de otros músicos, y, por supuesto, un tributo al“Charro de Huentitán”, su abuelo, Vicente Fernández.

“Tengo dos álbumes, así que la mayoría de las canciones estarán en el show. Sabemos que con sólo dos producciones no se hace un concierto, por eso interpretaremos muchas canciones de artistas que yo admiro. En especial, de mi abuelo, al que le hago un tributo. Pero no quiero adelantar mucho de cuáles serán las canciones pues son parte de la sorpresa”, adelantó Fernández.

BUSCANDO EL OLVIDO

Sobre su más reciente álbum que ya se puede escuchar en todas las plataformas de streaming, explicó que es una propuesta fresca que combina los géneros del mariachi con el norteño. En ella, el cantante se permite rendir tributo a algunos de sus artistas predilectos, como Mijares y Franco de Vita, además de interpretar canciones escritas por el compositor y productor de música regional mexicana Edén Muñoz

“Es un disco súper balanceado, con él me abro a la gente. Ahí está ese gran mariachi con el que me conocieron, pero también pueden encontrarme a mí por completo. Hay mezclas de géneros y canciones que desde niño me inspiraban, varias inéditas, las cuales hablan mucho de lo que soy”.

En este sentido, Alex mira con muy buenos ojos el hecho de que la música tradicional experimente cada vez más combinaciones, las cuales “pueden pegar o no”, ya que, sin duda, el cambio siempre le viene bien a la música en general.