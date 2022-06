Allan Pray se inspira en sueño para crear un show de la cultura prehispánica

El cantante estadounidense Allan Pray siente una conexión con el México prehispánico desde que era niño, y hace unos años se intensificó a través de un sueño que tuvo, donde se vio a sí mismo vestido como un tlatoani.

En una charla con El Sol de México, explicó cómo ese mundo onírico lo inspiró para crear un espectáculo basado en un ritual azteca, titulado King cuicatl, que se traduce como Rey de la canción.

“Cuando desperté de ese sueño era muy obvio que era un símbolo, porque estaba vestido como un rey prehispánico con plumas en la cabeza y pintura en la cara. Desde niño tengo eso de dibujarme vestido así, siempre he tenido como ese conflicto de identidad”, contó.

“Me emocionó ver que tenía mucho en común con esa cultura, y podría explorar, investigar y aprender más sobre este ritual azteca. Eso me daba una oportunidad algo personal, y ver más claramente y entender mejor lo que pasaba en mi propia vida”, agregó.

Este show empezó a presentarse en 2018 en Oaxaca, la primera ciudad de México que pisó al llegar al país. En el escenario está acompañado de cuatro músicos, Rene Camou, Margie Espinales, Santiago Mora y Ana Rodríguez, quienes tocan distintos instrumentos.

El también compositor detalló que su interés por la música empezó desde los tres años, cuando aprendió a tocar el chelo. Pero conforme fue creciendo, a nivel de estructura, sus temas se fueron acercando cada vez más a la cultura mexicana.

“Ya había empezado a estructurar música con referencia a la arquitectura prehispánica, con esa mezcla entre la fantasía y cosas muy realistas”.

“Una cosa que he aprendido con mi música es que no puedo tomar decisiones, tiene sus propios intereses y su propia energía, la responsabilidad que tengo es seguir la música y ver a dónde me llevará”.

El espectáculo King cuicatl se presentará en la Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli, el próximo 30 de junio a las 18:00 horas, la entrada es libre.