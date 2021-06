Así es la lucha de Tania Rincón contra el Covid-19

La conductora del programa Guerreros , Tania Rincón, anunció su contagio de Covid-19 hace un día, por lo que se ha visto en la necesidad de aislarse y mantenerse alejada de su familia y de su bebé Amelia.

Rincón dijo que al principio le informaron que había dos casos entre la producción del programa de concursos transmitido por el Canal 5 , pero después la situación se agravó y decidieron suspender las grabaciones.

Se realizó una prueba de antígenos en casa y dio positivo, afortunadamente no ha tenido síntomas graves y no ha tomado medicamentos.

“Desde ese momento me aislé, mis hijos están con su papá, Dani (su esposo) también por precaución está aislado, mañana le repiten la prueba a Dani, le van a hacer prueba también a Patricio (su hijo) que ya había regresado a la escuela ”, expresó mediante un video compartido en su cuenta de Instagram.

En el caso de su bebé Amelia, a quien aún amamanta, sigue dándole leche cuando le toca comer, pero siempre usa el cubrebocas y toman las precauciones debidas.

“Antes de ser conductora soy mamá y me duele muchísimo no poder estar cerca de mis hijos, pero sé que esta es la manera de cuidarlos a ellos, de cuidarme a mí. Los que saben de mi situación estoy en lactancia materna exclusiva , eso quiere decir que sólo Amelia come de mí, le puedo seguir dando pecho solo que con cubrebocas cuando Amelia viene a comer ”.



Cabe mencionar que, Rincón aprovechó para expresar que durante las grabaciones del programa que conduce, siempre se han tomado las medidas pertinentes, y que los contagios no son excusa para suspender el programa.

“Guerreros no se acaba, hay gente muy oportunista, muy mala leche que dicen que lo sacan por el bajo rating, qué triste que se aprovechan de una mala noticia para inventar una nota que no es cierta, que ojalá nos saquen del aire, nada más entender que hay muchas familias que dependen del trabajo que nos genera Guerreros y que no nos van a sacar del aire, vamos a regresar en una semana ”, dijo la conductora.

Los demás integrantes de Guerreros que se han contagiado de Covid-19 son: Guty Carrera, Dariana García, Agustín Fernández, Daphne Montesinos, Lairen Bernier, Raquel Becker, Paulette Gallardo y Diego Montu.

Para concluir su video, Tania hizo un llamado a los ciudadanos a cuidarse, a no exponer su salud ni la de su familia, a no confiarse del semáforo epidemiológico verde, pues aún muchos contagios y la pandemia de Covid-19 no ha terminado.