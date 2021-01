Así reacciona Vicente Fernández Jr. tras escándalo de su padre

El cantante Vicente Fernández se encuentra en el ojo del huracán tras viralizarse un video en Tik Tok en donde se ve cuando toca uno de los senos de una joven fan que le había pedido una fotografía junto con su familia, situación ocurrida hace cinco años en el rancho Los Tres Potrillos.

El tema no pasó desapercibido durante la conferencia de prensa de Vicente Fernández Jr. para anunciar su candidatura como diputado local en Jalisco por el Partido Encuentro Solidario (PES).

Sin embargo, el hijo del Charro de Huentitán no quiso hablar sobre el escándalo: “Si quieren entrevistar, no soy la persona que deben de entrevistar, porque no puedo solucionar o responder por algo que yo no hice”.

“Yo no estuve ese día, yo no estoy en el video, yo no estoy en la foto, algo de lo que me enseñaron en mi casa es no hables de lo que no sabes. Yo no soy quien les puede contestar una duda de la que yo no participé”, refirió.

Sin embargo, pidió tomar en cuenta la trayectoria de su padre: “Se me hace muy contradictorio que tomen en cuenta algo que agarran como punta de iceberg y no se fijan en toda la trascendencia de 50 años de trabajo, de 50 años de que no se necesita publicitar, qué tanto ha ayudado a la gente mi papá, que tiene más de 35 años el rancho con trabajadores que ya son parte de nuestra familia”.

Mi padre es mi padre y seguirá siendo como es

Fernández Jr. dijo que no está justificando “en ningún momento ningún hecho, si se dieron las cosas como se menciona y con el respeto que me merecen como damas, así será, pero están revolviendo las cosas, pero como personas y como damas tienen toda la razón, toda la población, no solo la de Jalisco, soy feminista y siempre no han enseñado a respetar tanto mi padre y madre a una dama”.

|| Con información de Víctor Manuel Ramírez Álvarez / El Occidental ||