Así se vistieron Hayley Baldwin y Justin Bieber para visitar al presidente Macron

Tras la reunión de Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, se desató una gran polémica, pues los usuarios criticaron la manera en que los jóvenes se vistieron para el suceso.

Recientemente se dieron a conocer las fotografías del encentro entre el político y las celebridades, no obstante, los medio y los cibernautas no se resistieron y consideraron que el vestuario de Justin y Hayley no fue el adecuado.

Gossip Día Mundial del Vitiligo; famosos que padecen dicha enfermedad

Baldwin lucio un top cruzado con un escote muy pronunciado, mientras que la parte de abajo constaba de una falda tubo, ambas prendas color café. Su look fue diseñado por LaQuan Smith, y es de su colección Fall Winter 21.

La modelo agregó una bolsa café, unos lentes oscuros y sandalias amarradas a los tobillos.

Por otra parte, Justin asistió portando un traje gris con camisa blanca, varias cadenas en su cuello, y lo más contrastante: unos tenis Air Jordan de Nike en tono azul.

El presidente y su esposa lucieron ambos muy elegantes: él con un traje gris camisa blanca, corbata, y zapatos negros, mientras que ella usó un vestido y una gabardina, ambos en color crema, combinados con unas zapatillas marrón de punta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber)

Varios fans alagaron a la pareja de jóvenes, señalando que fueron fieles a su estilo, mientras que otros especialistas afirmaron que su vestimenta fue inapropiada para un evento tan formal.

Foto: Twitter | @people

No se conoce el motivo de dicho encuentro, sin embargo, se informó que la joven pareja y el matrimonio francés discutieron temas relacionados con la juventud.

Su reunión se realizó justo en el marco de La fiesta de la Música, la cual se festeja cada 21 de junio en Francia, y tuvo sede en el Palacio del Elíseo, uno de los lugares más importantes del país.