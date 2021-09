‘Kiss’ pospone gira; uno de sus integrantes dio positivo a Covid-19

La icónica banda de rock Kiss informó a través de sus redes sociales que aplazarán su gira titulada End of the road, debido a que Gene Simmons, su bajista, dio positivo al Covid-19.

Además, el vocalista Paul Stanley también contrajo la enfermedad hace unos días, sin embargo, ya se está recuperando.

“Kiss pospondrá sus próximas cuatro fechas de la gira. Si bien Paul Stanley tuiteó recientemente que ya se recuperó del covid, Gene Simmons ahora ha dado positivo y está experimentando síntomas leves", se lee en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Kiss.

"La banda y el equipo permanecerán en casa y se aislarán durante los próximos 10 días, y los médicos han indicado que la gira debería poder reanudarse el 9 de septiembre en FivePoint Amphitheatre en Irvine, CA”, también se lee en el comunicado.

En dicho texto, se destaca que Paul tuiteó hace un par de días que ya estaba libre del virus tras haber presentado síntomas leves.

La noticia sorprendió a los fans de la banda estadounidense de rock, quienes esperaban con ansias ver a su grupo favorito, no obstante, tendrán que esperar varios días más.

Cabe mencionar que, las cuatro fechas pospuestas en Clarkston, Michigan; Dayton, Ohio; Tinley Park, Illinois y Milwaukee, Wisconsin, serán reprogramadas y los boletos comprados se aceptarán en la nueva fecha.