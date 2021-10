Bárbara Islas logra su segundo antagónico en la telenovela “Contigo sí”

Bárbara Islas logra su segundo papel antagónico en lo que va de su carrera de actriz en la telenovela Contigo sí, de Ignacio Sada como Samantha, la hija de un adinerado hombre de negocios a quien de entre uno de sus grandes caprichos, le pide a su papá dotar a su novio de todo lo necesario para casarse con él.

De su nuevo papel a días del estreno de esta producción en el canal Las Estrellas el próximo lunes 11 de octubre, informa la actriz que: “Samantha, es hija única que vive en oropel y oro, es caprichosa, consentida y voluntariosa, al saber que su papá Gerardo Vega que lo encarna Ernesto Laguardia, hace todo lo necesario para tenerla contenta y le cumple el más mínimo capricho hasta casarse con el hombre que ella elige”, describe Islas.

A lo largo de diez años en su paso por las telenovelas dice que ha evolucionado al mismo paso que sus personajes, lo cual aplica en los nuevos que le asignan, “ahora encarno a una joven que le sobra dinero, pero tiene otras carencias como las afectivas o de tiempo de calidad de su padre, por lo que su vida está llena de ansiedades; toma alcohol, padece de ataques de pánico, ingiere pastillas tranquilizantes; lo que la lleva a no pasarla bien como una joven adinerada”.

La actriz no cabe de alegría al trabajar con el experimentado Ernesto Laguardia, “Desde un inicio hicimos clic, primeramente porque tiene una hija de nombre Bárbara y se identificó conmigo. En nuestros pequeños ratos libres conversamos de varios temas, inclusive de política. He hecho un gran equipo con Ernesto y es con quien más disfruto las grabaciones, el día se me hace corto, aunado a que su experiencia la comparte, es generoso; qué más puedo pedir de un compañero de cuadro”.

En la trama, Laguardia es dueño de un consorcio que abarca un hospital que da atención médica, cirugías y demás; y por ende su hija Samantha ha crecido al cuidado de otras personas empleadas de su padre, “tiene un gran papá que se ha desvivido en su negocio para darle todo a su hija y sin embargo; pagará muy caro la desatención hacia ella”, adelanta en entrevista con El Sol de México.

Islas reconoce que desde Amores verdaderos en el 2012 hasta en Contigo sí en este 2021, “nuevamente encarno a una villana. Es un personaje padrísimo, delicioso, le hecho muchas ganas, mis llamados son pesados, desde muy temprano hasta noche. Samantha, por momentos está feliz, desbordante, luego de la nada, grita, se enoja por nada, tiene cambios muy explosivos que requieren más de 14 horas personificar”.

Con una imagen muy jovial y sofisticada, el personaje no deja de ser el de una chica buena e inteligente, pero, “por falta de cariño tiene la enfermedad de la desatención y vamos a dar el mensaje que el dinero no lo es todo en la vida, es preferible dar amor, cariño y atención, que es más importante que los millones de pesos o una posición cómoda en la vida”.

La telenovela Contigo sí de Nacho Sada lleva de protagónicos a Alejandra Robles a la par que Brandon Peniche, Danilo Carrera y villana Anette Michel. Se estrena el lunes 11 por el canal Las Estrellas, de lunes a viernes.