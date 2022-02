Batman inicia una nueva era

Hace cinco años, el cineasta Matt Reeves comenzó a trabajar en los detalles para dar una nueva vida a Batman, su intención dice era “mostrar a un Batman joven, que diera pie a un crecimiento y un despertar del personaje”. Todo marchaba viento en popa, hasta que la pandemia puso en pausa el rodaje, e incluso afectó la fecha de estreno prevista para 2021. Pero será finalmente este 2 de marzo cuando la película, protagonizada por Robert Pattinson, llegue a las salas de cine en México.

“Esta versión permite una apertura más fácil”, comentó Pattinson sobre su personaje, en una conferencia de prensa. “Confía en sus habilidades para cambiar y es heroíco. Amo la fragilidad que tiene, como en una escena donde salta y usa su capa por primera vez, siempre ha tenido fallas, simplemente es un hombre con un traje, y aquí realmente nos apoderamos de eso”, señaló emocionado el actor de 35 años para quien las sagas no son ajenas, antes ha participado en los éxitos Harry Potter y Crepúsculo.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Ahora encabeza esta historia, que es la primera de una nueva trilogía, sigue la búsqueda que emprende Batman, luego de que un asesino en serie conocido como El acertijo comienza a causar estragos en Ciudad Gótica, poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos, y amenazando con exhibir turbios secretos que se ocultan entre las altas esferas de poder desde hace años.

De acuerdo con Reeves, quien además de dirigir, escribió el guion junto con Peter Craig y Mattson Tomlin, la historia está basada en diversos cómics y películas que él mismo ha consumido a lo largo de su vida, y han formado parte de la biblioteca que lo ha ayudado a forjar su estilo como realizador.

“Primero fue Year one de Frank Miller. Hay algo en el tono que posee, se siente cinematográfico. Me recordó a una película estadounidense de los 70. También recurrí a Ego de Darwyn Cooke, ese fue importante porque lidia con la psicología de ser El caballero de la noche, y la idea de que hay una bestia dentro de él y está en un conflicto eterno, realmente me capturó”.

El cineasta agregó que también tomó elementos de The long halloween de Jeph Loeb y Tim Sale, donde también se persigue a un asesino en serie, y el protagonista funge como detective.

Con respecto a sus referencias cinematográficas, el cineasta que tiene en su curriculum cintas como Cloverfied: Monstruo y El planeta de los simios, compartió que en la historia que presenta, “por la corrupción que se observa es como Todos los hombres del presidente, pero también hay un poco de Taxi driver. Son esas cintas de los 70, que de hecho me inspiraron para dedicarme a esto”, asegura Reeves, quien la primera parte de su carrera la dedicó a trabajar en la televisión en series como Felicity.

Gossip Atrapa a Ariana Saavedra trama de Oscuro deseo

EN LA PIEL DEL PERSONAJE

La banda sonora cobra gran relevancia en la historia, pues de acuerdo con el director tiene la intención de poner a los espectadores en la piel de cada personaje. Volvió a colaborar con Michael Giacchino, con quien ya había trabajado en Cloverfield: Monstruo.

“Lo que amo cuando voy a ver películas es la idea de poner a la audiencia en esta relación empática con los personajes, que experimenten una inmersión en la perspectiva de alguien más. Quería crear ese diálogo desde que ves el título al inicio, y después que escucharan la respiración, que sintieran el punto de vista de alguien más”.

El papel antagónico corre a cargo de Paul Dano como El acertijo, quien afirmó que durante la preproducción pasó mucho tiempo pensando en Batman, y en cómo sería la relación entre ambos personajes en esta entrega.

Para él, lo más interesante es que su villano no puede vivir sin el personaje que interpreta Pattinson, algo que considera muy interesante. “Hay algo al acecho de la moral, menos héroe y villano o blanco y negro. No sólo se protege el status quo, porque hay algo mal en la ciudad”, comentó el actor.

Participan también Zoë Kravitz como Gatúbela y Collin Farrel en el papel de El pingüino.