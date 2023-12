Bratty sigue su instinto para lanzar su álbum más ambicioso y personal

“Tres”, el nuevo disco de Bratty, ha llegado a coronar una trayectoria que ha ido en constante ascenso. Compuesto por doce temas, el más reciente proyecto de la cantante sinaloense se confirma como su trabajo más ambicioso y personal hasta ahora, además de que también ha terminado por definir su estilo.

En entrevista con El Sol de México, la cantante de nombre Abigail Juárez contó qué es lo que hace diferente a esta producción respecto a las dos anteriores en su repertorio, haciendo énfasis en cómo se sentía antes del estreno de este.

“Estaba en fase de aprendizaje, de autodescubrimiento también. En mis discos y canciones anteriores todavía estaba buscando lo que sí y lo que no me gustaba, ahora lo tengo más claro. Con este disco en particular el proyecto se identifica más con un estilo propio, con una identidad de lo que es Bratty”.

“Radio”, el primer sencillo de “Tres”, fue estrenado en marzo con un video temático que mostró una narrativa que continua en los lanzamientos de “Estos días”, “Agosto”, “Ya no es lo mismo” y “La última vez”, en los que la intérprete reflexiona sobre las inseguridades, la incertidumbre, la nostalgia o la tristeza. En todos ellos aparece Bratty acompañada de tres personajes enmascarados con colores verde, azul y rojo cuyo significado es la parte abstracta de los sueños, dijo la cantante.

“Siempre que saco un disco me gusta crear un concepto detrás de él y con este, como se llama Tres, fue mucho el concepto de la numerología y de la espiritualidad. La historia de los videos es de los sueños. Existe toda esa narrativa abstracta porque es como si estuviera soñando ese tipo de cosas, es una representación de mi realidad. Quise llevar eso a la parte de los videos, una parte surrealista y crear una historia con los personajes”, comentó.

Romina Solís | El Sol de México

A principios de esta década, el género musical bedroom pop fue uno de los más populares entre los jóvenes, tomando su nombre de un concepto que involucra lo underground y la composición desde la habitación. Aunque Bratty fue una exponente de él, con sus álbumes “Delusión” y “tdbn”, actualmente la cantante considera que ha ido evolucionando junto con su propuesta.

“Ha ido cambiando, al principio sí era mucho bedroom pop por el concepto de ser indie y hacerlo desde tu cuarto, pero ahora ya no lo grabo desde mi cuarto. Ya no tiene sentido, prefiero no encasillarme y decirle pop alternativo y explorar muchas de las ramas que eso implica”, explicó.

UNA MUJER DE ESTILO ATÍPICO

Originaria de Culiacán, Sinaloa, Bratty apunta a que la imagen que ha logrado construir fue antecedida por un inicio complicado, a consecuencia de que en el norte del país las propuestas son acaparadas por otros géneros como la banda, los corridos y la música regional. Precisamente ese contexto fue el que llevó a la artista a explorar otros horizontes sonoros.

“Fue eso por lo que yo quise hacer música, me intrigaba lo que estaba pasando en otros lugares con otras bandas indie. Pensé ¿por qué no hay morras tocando la guitarra, cantando sobre crecer, con melodías suaves? Eso fue lo que me hizo empezar”, dijo.

Romina Solís | El Sol de México

“A lo mejor las cosas que se ven como desventajas, ser morra, ser joven, ser del norte, al final son las que me terminan caracterizando y haciendo un proyecto más genuino. Trato de verlo como algo que le agrega un valor”, añadió.

MARCADA POR GRANDES ESCENARIOS

Además del lanzamiento de “Tres”, uno de los más grandes logros de Bratty también llegó durante el 2023, cuando representó a México en el cartel del festival Coachella, uno de los más importantes del mundo, celebrado en Indio, California.

“Fue surreal, algo que nunca pensé que fuera a pasar pero afortunadamente pude estar allí. Creo que fui de las pocas morras que han ido y en esa edición fui la única mexicana. Fue un orgullo y un parteaguas para mí personal y profesionalmente, fue de las experiencias más bonitas que he tenido”, comentó.

Además de haber formado parte de ese festival, durante el 2024 Bratty se aproxima a presentarse en otros escenarios de renombre, pues las canciones de “Tres” podrán sonar en Lollapalooza de Chile y Tecate Pa’l Norte en Nuevo León. “Va a estar cool, me gustan mucho los países de Sudamérica, ya me tocó una vez ir a abrir una gira con Ed Maverick y quiero volver”, finalizó.